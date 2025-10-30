Recientemente, un hombre de Moundsville, Estados Unidos, se encuentra enfrentando cargos de secuestro, esto luego de ser vinculado a un incidente de sustracción de menores que tuvo lugar en un Walmart local. Las autoridades policiales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles de este suceso. ¿Qué pasó? ¿Qué sanciones recibirá?

Walmart de Virginia: reportan el arresto de hombre acusado de secuestrar a menores

'Fox' y otros portales informaron sobre la última decisión que tomaron las autoridades de Moundsville, EE. UU.: arrestaron sin contratiempos a un hombre que responde al nombre de Luke Henderson, en su vivienda ubicada en Grant Avenue, según un comunicado emitido por la Policía Estatal de Virginia Occidental.

La complicada situación para esta persona se desencadenó a raíz de un reporte sobre la desaparición de un menor en Banner Elk, Carolina del Norte. Según los datos brindados por el FBI, un dispositivo electrónico del niño emitía una señal en las cercanías de una tienda Walmart de dicha localidad.

Asimismo, se informó que las autoridades, para dar con la detención del sujeto y encontrar al niño, establecieron un perímetro de seguridad y llevaron a cabo un cierre temporal de la tienda para salvaguardar la seguridad pública y proteger la investigación en curso.

En medio de las labores de búsqueda, los agentes encontraron al menor desaparecido en el interior del establecimiento, acompañado de una mujer adulta que no es considerada sospechosa en este caso. Esta mujer fue arrestada de manera temporal para ser interrogada y, tras su declaración, facilitó información que permitió a los investigadores localizar a Henderson.

¿Qué más se sabe sobre este caso y el menor encontrado al interior de la tienda?

En este caso, es importante conocer que el adolescente fue recuperado en perfectas condiciones, y se coordinaron los preparativos para su retorno a Carolina del Norte, en la nación americana.

La exhaustiva investigación sobre el suceso continúa en curso, con la colaboración del FBI, la Policía Estatal de Virginia Occidental, la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall y el Departamento de Policía de Moundsville. Hasta el momento, no se conoce más al respecto.