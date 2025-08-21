Falabella lanza oferta en miles de prendas y zapatillas: ¿cuándo y en qué tiendas comprar?

Hace poco, Tottus lanzó una campaña con precios de locura para sus clientes más fieles. Ahora es el turno de Saga Falabella: el outlet de Falabella, del sur de Lima, está ofreciendo descuentos imperdibles en calzado y prendas de vestir. ¿Quieres aprovechar esta oferta? Entonces no te pierdas los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde se puede aprovechar la oferta de Falabella?

Tal como se pudo apreciar en el video publicado por la usuaria Jennifer Saucedo, quien suele compartir ofertas de populares supermercados y tiendas por departamento a través de la plataforma TikTok, la venta especial se está llevando a cabo en el outlet de Falabella, ubicado en el centro comercial Open Plaza Atocongo, durante el mes de agosto.

¿Qué productos están incluidos en el remate de Falabella?

Entre los artículos mostrados se encuentran elegantes y cómodas balerinas para mujer a partir de S/14.90, mientras que unas zapatillas urbanas de la marca Adidas están a S/139.50 (con descuento incluido). Y eso no es todo: también se pueden llevar zapatos para fiestas, con detalles brillantes, desde S/69.95.

En lo que respecta a la vestimenta, la tienda está dividida en áreas de faldas, vestidos, shorts y pantalones, con precios que varían entre S/29.90 y S/99.90. Asimismo, la ropa deportiva está presente, con tops desde S/24.90. Para los hombres, hay camisas de temporada desde S/34.90.

¿Cuál es el horario de atención de Falabella en Open Plaza Atocongo?

El Falabella de Atocongo se encuentra en el centro comercial Open Plaza, en el distrito de San Juan de Miraflores (avenida Circunvalación), y atiende al público de lunes a domingo, de 11:00 a. m. a 9:00 p. m.