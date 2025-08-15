Tottus anunció una excelente noticia para sus clientes. A través de sus redes sociales, la propia cadena de supermercados e hipermercados informó que la campaña denominada "Capos del Ahorro" ya está activa en todos sus establecimientos, con precios imperdibles en sus productos. A continuación, te explicamos las condiciones.

Tottus anuncia oferta en productos

"En relación con los mensajes de WhatsApp y SMS que han circulado recientemente, confirmamos que, sí fueron enviados por Tottus", comenzó diciendo la cadena supermercados. De acuerdo con el comunicado "esta información fue dirigida exclusivamente a personas que postularon en nuestra campaña anterior para ser parte de los 'Capos del ahorro', con el objetivo de invitarlos a participar en la nueva edición de esta campaña".

Comunicado de Tottus sobre 'Capos del ahorro'.

¿En qué tiendas de Tottus comprar?

En esta actividad, los clientes de Tottus tendrán la oportunidad de acceder a descuentos exclusivos en una amplia gama de productos que forman parte de la canasta básica. Desde el jueves 14 hasta el miércoles 27 de agosto, las personas convocadas a esta campaña aprenderán trucos de compra inteligente y podrán aprovechar una gran variedad de promociones a través de tres canales: tiendas físicas, aplicación móvil y página web.

¿Cómo se compra en Tottus vía online?

Es fácil y sencillo comprar cualquier producto en Tottus sin moverte de casa. Solo sigue estos pasos después de acceder a su plataforma oficial. Si tienes alguna duda o reclamo, comunícate con su asistente virtual a través de WhatsApp al 994-999-666.

Selecciona los artículos que deseas comprar y agrégalos al carrito.

Verifica que los productos y las cantidades sean correctas.

Elige el método de pago y completa la transacción.

Recibe tu compra en la dirección que indicaste al momento de la compra.

¿Cuál es el horario de atención de Tottus?

El horario de atención de cada tienda está disponible en la página web de Tottus, que tiene cobertura en las siguientes ciudades: Lima, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cañete, Chepén, Chiclayo, Chincha, Cusco, Huacho, Huancayo, Huánuco, Huaral, Ica, Pacasmayo, Piura, Pucallpa y Trujillo.