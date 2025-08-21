- Hoy:
KFC lanzó ofertas desde S/ 19.90 por una semana: ¿qué sedes participan y cómo comprar?
Si eres amante de los combos de KFC, no te puedes perder el listado de ofertas que tiene desde el 18 al 24 de agosto. Conoce cómo puedes comprar.
Kentucky Fried Chicken (KFC) lanzó imperdibles ofertas en su Chicken Week, del lunes 18 al domingo 24 de agosto, con precios desde S/ 19.90, pero deben tener en cuenta que los pedidos se deben realizarse por la app oficial, plataforma web, teléfono y WhatsApp. Te brindamos todos los detalles al respecto.
Ofertas de KFC del 18 al 24 de agosto
Conoce cuáles son las ofertas de KFC que están disponibles del 18 al 24 de agosto mediante las diversas plataformas web de la cadena de comida rápida en Perú:
- S/ 19.90: 5 nuggets, 4 hot wings, 1 papa regular, 1 salsa regular y 1 gaseosa personal
- S/ 29.90: 2 twisters XL tradicionales y 1 papa familiar
- S/ 39.90: 8 piezas de pollo, 1 papa familiar y 1 gaseosa de 1 litro
- S/ 49.90: 10 piezas, 6 nuggets, 1 papa familiar y 1 gaseosa de 1.5 litro
- S/ 59.90: 12 piezas de pollo, 1 papa super familiar, 1 gaseosa de 1.5 litro
Si en caso deseas comer en el local más cercano, puedes colocar la opción de 'Recojo de tienda' y disfrutar de tu combo en las instalaciones del local. Recuerda que para adquirir tu oferta, ingresa al aplicativo (kfc.com.pe), llama al 01 505 0505 o envía mensaje al número de WhatsApp 991-971-687.
¿Cómo solicitar delivery a KFC?
Si estás en Lima, o en otra ciudad del Perú y quieres pedir delivery a KFC, tienes varias opciones, ahora te explicamos cómo puedes solicitar tu combo con oferta:
App oficial de KFC
- Descarga la app KFC Perú, disponible en la App Store y Google Play.
- Desde ahí puedes:
- Ver la tienda más cercana.
- Elegir si deseas delivery o recoger en tienda.
- Personalizar tu pedido y guardar tus direcciones favoritas.
- Acceder a promociones exclusivas.
Web oficial de KFC Perú
- Ve al sitio web de KFC Perú.
- Ingresa tu dirección; el sistema te asignará automáticamente la tienda más cercana que realice delivery.
- Podrás ver si la tienda está abierta, si tu zona tiene cobertura y estimar el tiempo de entrega (te avisan si supera los 45 minutos).
- Puedes pagar con efectivo o con tarjeta (Visa o MasterCard).
PedidosYa, Rappi o DiDi Food
- PedidosYa: ingresas tu dirección, seleccionas KFC y haces tu pedido directamente.
- Rappi: elige KFC entre los restaurantes disponibles, escoge tu pedido y listo.
- DiDi Food: también trabaja con KFC y ofrece menús y precios claros.
