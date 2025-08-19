- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
No es Saga Falabella | Cadena de tiendas anuncia remate de ropa de EE. UU. desde S/9.90
Hay ofertas para todas las edades, y el público puede aprovechar el remate durante el mes de agosto. Te explicamos en qué tiendas comprar y más detalles.
Las promociones y los descuentos exclusivos están a la orden del día. En esta oportunidad, una cadena de tiendas de ropa continúa lanzando remates al público. Nos referimos a Lukers, que ofrece ropa y calzado de Estados Unidos para todas las edades a precios de infarto. Entre las ofertas destacan prendas desde S/9.99.
PUEDES VER: Plaza Vea confirma cierre en todas sus tiendas a nivel nacional: conoce qué día, horario y el motivo
Lukers anuncia remate de ropa
Lukers importa prendas y accesorios desde Estados Unidos y Europa, ofreciendo precios atractivos de outlet en Perú. Para las mujeres, cuentan con tops y faldas desde S/9.90, además de casacas, abrigos, carteras, blazers de colores y ropa deportiva sin gastar de más.
Para los hombres, hay camisas y relojes desde S/19.90 y S/29.90, respectivamente. Pero eso no es todo: también encuentras ternos desde S/99.90 y tienes la opción de armar looks de manera económica. Los precios de remate para todas las edades siguen vigentes durante el mes de agosto.
¿En qué tiendas comprar de Lukers?
Las ofertas aplican en todos los establecimientos de Lukers, ubicados en distritos de la capital como Chorrillos, Independencia, Lince, San Miguel y Breña. También puedes visitarlos en Tarapoto, Iquitos, La Libertad y Chiclayo. Encuentra tu tienda más cercana a través de su página web. Ojo: sus sedes atienden desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
¿Cuál es el día más barato para comprar ropa?
El Black Friday (un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos) y el Cyber Monday (dos días después del Black Friday) representan eventos ideales para realizar compras de todo tipo, ya que muchas tiendas ofrecen grandes descuentos en todas las categorías.
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar ropa?
La calidad del tejido, los acabados, la talla, la política de devoluciones, el estilo personal y el presupuesto son las principales consideraciones antes de comprar ropa. Se recomienda hacer énfasis en el uso y la durabilidad de la prenda para evitar inconvenientes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90