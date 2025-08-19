Las promociones y los descuentos exclusivos están a la orden del día. En esta oportunidad, una cadena de tiendas de ropa continúa lanzando remates al público. Nos referimos a Lukers, que ofrece ropa y calzado de Estados Unidos para todas las edades a precios de infarto. Entre las ofertas destacan prendas desde S/9.99.

Lukers anuncia remate de ropa

Lukers importa prendas y accesorios desde Estados Unidos y Europa, ofreciendo precios atractivos de outlet en Perú. Para las mujeres, cuentan con tops y faldas desde S/9.90, además de casacas, abrigos, carteras, blazers de colores y ropa deportiva sin gastar de más.

Para los hombres, hay camisas y relojes desde S/19.90 y S/29.90, respectivamente. Pero eso no es todo: también encuentras ternos desde S/99.90 y tienes la opción de armar looks de manera económica. Los precios de remate para todas las edades siguen vigentes durante el mes de agosto.

¿En qué tiendas comprar de Lukers?

Las ofertas aplican en todos los establecimientos de Lukers, ubicados en distritos de la capital como Chorrillos, Independencia, Lince, San Miguel y Breña. También puedes visitarlos en Tarapoto, Iquitos, La Libertad y Chiclayo. Encuentra tu tienda más cercana a través de su página web. Ojo: sus sedes atienden desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

¿Cuál es el día más barato para comprar ropa?

El Black Friday (un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos) y el Cyber Monday (dos días después del Black Friday) representan eventos ideales para realizar compras de todo tipo, ya que muchas tiendas ofrecen grandes descuentos en todas las categorías.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar ropa?

La calidad del tejido, los acabados, la talla, la política de devoluciones, el estilo personal y el presupuesto son las principales consideraciones antes de comprar ropa. Se recomienda hacer énfasis en el uso y la durabilidad de la prenda para evitar inconvenientes.