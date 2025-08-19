San Juan de Lurigancho tendrá nuevo mall de 7 pisos: abrirá este 2025 y estará ubicado en concurrida zona

San Juan de Lurigancho sigue creciendo, por lo que antes de finalizar este 2025, se inaugurará su segundo centro comercial de hasta 7 niveles y más de 300 locales en una superficie estimada de 107,000 m². Este nuevo mall se ubicará en el terreno del supermercado Metro La Hacienda, frente a la Línea 1 del Metro de Lima, Estación Los Jardines.

Este moderno proyecto es impulsado por la empresa chilena, Cencosud y se tiene previsto que el último trimestre de 2025 abrirá sus puertas a los clientes. Asimismo, se precisa que ofrecerá espacios de entretenimiento como salas de cine, patio de comidas, terraza con restaurantes y un centro médico, incluyendo cuatro tiendas ancla.

El nuevo mall de SJL ofrecerá diversos espacios de entretenimiento.

De acuerdo a la información compartida por Perú Retail, este segundo mall en SJL contará con un innovador diseño, generando un impacto positivo al entorno del distrito. Además, los vecinos de San Juan de Lurigancho y alrededores tendrá una buena opción de entretenimiento, adicional al Mall Aventura, que fue inaugurado el 30 de noviembre del 2023.

El nuevo mall tiene una inversión estimada entre S/ 874 millones, convirtiéndolo en el mayor proyecto de Cencosud en Perú. Adicionalmente, en el distrito, existen al menos dos proyectos más en consideración: MegaPlaza SJL en Pampas de Canto Grande y Real Plaza SJL, previsto para inaugurarse hacia fines de 2027.

Por su parte, José Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), recalcó que este centro comercial en San Juan de Lurigancho se podrá comparar con el Jockey Plaza, referente mall del sur de Lima y se convertiría en un referente comercial en la zona este de la capital.

"Para 2025, verá la luz un gran proyecto en San Juan de Lurigancho, a cargo de Cencosud. Este centro comercial tendrá siete niveles y abarcará una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. Se ubicará donde actualmente se encuentra un supermercado Metro en la avenida Próceres de la Independencia y abrirá en el último trimestre del próximo año", señaló.