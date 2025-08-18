Ripley remata miles de productos con precios desde 9.99 soles: ¿En qué tiendas y hasta cuándo?
No dudes en aprovechar el remate de locura que está realizando Ripley. Conoce AQUÍ cuáles son las tiendas y qué productos están con descuento.
Ripley está ofreciendo productos con grandes descuentos a miles de personas. El outlet ubicado en San Isidro tiene descuentos sumamente imperdibles con prendas desde 9.99 soles. La iniciativa ha sido muy bien recibida por los ciudadanos, quienes buscan conocer hasta cuándo estarán las ofertas.
PUEDES VER: Plaza Vea anuncia cierre en todas sus tiendas a nivel nacional: conoce qué día, horario y el motivo
"Rematón final de Ripley por remodelación. Hay prendas a precios increíbles. Lo mejor es que te los puedes llevar con cualquier medio de pago. Aplica para marcas propias", indica la persona que visitó el lugar.
Ripley rematará miles de productos con precios desde 9.99 soles
La venta especial de Ripley será en el outlet ubicado en San Isidro, un punto estratégico que cuenta con gran afluencia de público. La población debe saber que hay horarios y condiciones de venta.
Se recomienda a los ciudadanos visitar el lugar temprano para encontrar las mejores prendas y aprovechar al máximo la variedad de productos. Antes de escoger el producto debe revisar la calidad y tallas de la ropa, ya que por tratarse de un remate, la disponibilidad es limitada.
¿Qué productos puede encontrar en Ripley?
A continuación, podrás conocer cuáles son los productos que puedes llegar a comprar en el outlet de Ripley que está ubicado en San Isidro. ¡Toma nota!
- Vestidos
- Casacas
- Camisetas
- Polos
- Pantalones
- Jeans
- Zapatillas
- Roperos
- Entre otros.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90