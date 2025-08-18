Ripley remata miles de productos con precios desde 9.99 soles: ¿En qué tiendas y hasta cuándo?

Ripley está ofreciendo productos con grandes descuentos a miles de personas. El outlet ubicado en San Isidro tiene descuentos sumamente imperdibles con prendas desde 9.99 soles. La iniciativa ha sido muy bien recibida por los ciudadanos, quienes buscan conocer hasta cuándo estarán las ofertas.

"Rematón final de Ripley por remodelación. Hay prendas a precios increíbles. Lo mejor es que te los puedes llevar con cualquier medio de pago. Aplica para marcas propias", indica la persona que visitó el lugar.

Ripley rematará miles de productos con precios desde 9.99 soles

La venta especial de Ripley será en el outlet ubicado en San Isidro, un punto estratégico que cuenta con gran afluencia de público. La población debe saber que hay horarios y condiciones de venta.

Se recomienda a los ciudadanos visitar el lugar temprano para encontrar las mejores prendas y aprovechar al máximo la variedad de productos. Antes de escoger el producto debe revisar la calidad y tallas de la ropa, ya que por tratarse de un remate, la disponibilidad es limitada.

¿Qué productos puede encontrar en Ripley?

A continuación, podrás conocer cuáles son los productos que puedes llegar a comprar en el outlet de Ripley que está ubicado en San Isidro. ¡Toma nota!