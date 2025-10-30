0
Palmeiras vs Liga de Quito EN VIVO por Copa Libertadores

Frases por el Día de la Canción Criolla: 20 textos e imágenes bonitas para compartir

Si quieres celebrar el Día de la Canción Criolla este viernes 31 de octubre compartiendo en sus redes sociales estas frases e imágenes.

Roxana Aliaga
El 31 de octubre, miles de personas celebran el Día de la Canción Criolla.
El Día de la Canción Criolla en Perú se celebra cada 31 de octubre. Esta festividad rinde homenaje a la música criolla y afroperuana. Si quieres compartir con tus seres queridos imágenes y frases, entonces revisa las próximas líneas.

Frases por el Día de la Canción Criolla

A continuación, podrás revisar las mejores frases por el Día de la Canción Criolla este viernes 31 de octubre. ¡Toma nota!

  • ¡Que viva la música criolla! Hoy celebramos la herencia que nos hace únicos.
  • En cada vals, marinera y festejo, se encuentra el alma y el corazón de nuestra patria. ¡Feliz Día de la Canción Criolla!
  • Con una guitarra, un cajón y una voz que canta al amor y a la vida, celebramos nuestra identidad.
  • Hoy, más que nunca, que el sonido de la música criolla sea el himno que una a todos los peruanos.
  • La música criolla nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y lo hermoso que es ser peruano.
  • Un buen vino, un buen pisco y una buena jarana criolla para celebrar lo nuestro.
  • La música criolla activa nuestras emociones y fortalece nuestro sentimiento de peruanidad.
  • ¡Arriba, Perú! Hoy la música criolla nos llena de orgullo y nos hace vibrar de emoción.
  • Celebremos con alegría nuestra tradición musical, que nos une y nos llena de sabor.
  • En esta fecha especial, que la jarana criolla no tenga fin. ¡Feliz Día de la Canción Criolla!

Frases inspiradas en canciones criollas

  • Contigo, Perú, ¡a la cancha nuevamente!.
  • Y se llama Perú, el gran país de incas.
  • Alma, corazón y vida, eso eres para mí, mi criollismo.
  • Regresa, aunque sea para decirme adiós.
  • Así es mi amor, así es mi querer, por eso no puedo dejar de querer.
  • Cuando llora mi guitarra, el silencio se hace cómplice de mi dolor.
  • La flor de la canela, siempre perfumando su aroma y esencia.
  • Yo no sé por qué te quiero, pero sé que te quiero.
  • Nuestro secreto es el amor que se deshoja en un vals.
  • El plebeyo que no sabía querer, ahora solo vive para adorar.

Imágenes por el Día de la Canción Criolla

Estas son las imágenes que necesitas para celebrar el Día de la Canción Criolla este viernes 31 de octubre.

Comparte esta imagen y celebra el Día de la Canción Criolla.

Esta imagen te permitirá celebrar el Día de la Canción Criolla.

Celebra el Día de la Canción Criolla este 31 de octubre.

Celebra el Día de la Canción Criolla el 31 de octubre.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

