¿Será feriado largo desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú? Esto se sabe, según El Peruano

En vísperas de las celebraciones del Día de la Canción Criolla y el Día de Todos los Santos en el Perú, es común que trabajadores, estudiantes y el público en general se pregunten si habrá un "fin de semana largo" que abarque varios días de descanso seguidos. Esta expectativa se acrecienta cuando el feriado cae cerca del fin de semana, lo que amplía la posibilidad de un puente laboral.

Para el año 2025, aunque muchas personas podrían pensar que el viernes 31 de octubre podría declararse como descanso, lo cierto es que el único día feriado oficial en esa ventana es el 1 de noviembre. Es decir, no está aprobado un feriado largo desde el 31 de octubre al 2 de noviembre para todos los sectores, lo cual implica que ese viernes se trabaja con normalidad, salvo disposiciones particulares de empleadores o gobiernos locales.

¿Qué dice el calendario oficial de feriados para 2025?

Según la plataforma oficial del Estado peruano en su sección de "Feriados 2025", el día sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) está establecido como feriado a nivel nacional.

En cambio, el viernes 31 de octubre no figura como feriado ni día no laborable para ese año. Diversos medios confirman que no se ha decretado ese día como descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores.

Por lo tanto, aunque la fecha esté próxima al feriado del sábado, no se configura un puente laboral automático que comience el viernes para el conjunto de trabajadores.

¿Por qué no será feriado largo desde el 31 de octubre al 2 de noviembre?

La normativa vigente, como el Decreto Legislativo N.º 713, establece claramente los feriados nacionales y los días no laborables, y no incluye el 31 de octubre como descanso obligatorio en 2025.

El diario oficial El Peruano ha publicado que el 31 de octubre no es feriado ni día no laborable para el público general. Algunos medios advierten que aunque el sábado 1 sea feriado, el viernes 31 se trabaja con normalidad, por lo que el descanso largo depende de decisiones particulares de empleadores o del sector privado, pero no constituye un feriado nacional ampliado.

¿Cómo se desarrollará este fin de semana para trabajadores y empresas?

Los trabajadores del sector público y privado deberán laborar el viernes 31 de octubre si su jornada corresponde, salvo que el empleador decida concederlo. El sábado 1 de noviembre será día de descanso obligatorio según el calendario.

En el caso de trabajar el sábado feriado, corresponde el pago de sobretiempo o compensación según lo que indica la normativa laboral.