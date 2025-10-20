¿Se confirmó feriado largo a nivel nacional este lunes 27 y martes 28 de octubre? Esto se sabe, según El Peruano

En los últimos días, ha circulado la preocupación entre trabajadores, estudiantes y familias de la provincia de Juliaca, en el departamento de Puno, sobre la posibilidad de contar con un feriado largo que se extendería hasta el lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025, dadas las festividades locales en la zona.

La inquietud surge porque el próximo viernes 24 de octubre ha sido declarado como feriado regional en la provincia de San Román (de la cual Juliaca es capital), lo que deja la puerta abierta para que algunas instituciones o personas esperen que también se concedan los días inmediatos como descanso adicional.

Sin embargo, se ha aclarado que no hay confirmación ni decreto sobre un feriado para los días lunes 27 y martes 28 de octubre, por lo que el único día libre oficial será el viernes 24 de octubre. A continuación, te detallamos la situación, qué se ha dicho respecto a los días posteriores y cuáles son las condiciones para descanso laboral y educativo en la zona.

¿Feriado de este viernes 24 de octubre tendrá fin de semana largo? / FOTO: Difusión

¿Por qué es feriado el viernes 24 de octubre?

El feriado del viernes 24 de octubre de 2025 aplica para la provincia de San Román por la conmemoración del aniversario de su creación política. Esta fecha se encuentra contemplada en la Ley N.º 13293, que declara feriado el 24 de octubre de cada año en dicha provincia.

Según la ley, "Declárase feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia".

En 2025, esa fecha cae en viernes , lo cual naturalmente coincide con que muchos podrán disfrutar de un fin de semana más prolongado si el feriado solo se aplica ese día.

El feriado aplica a trabajadores del sector público y, en ciertos casos, del sector privado, en la provincia de San Román.

Por lo tanto, para los ciudadanos, trabajadores, y estudiantes de Juliaca y la provincia de San Román, el viernes 24 de octubre será un día de descanso oficial.

¿Se confirmó feriado largo el lunes 27 y martes 28?

La respuesta es no: no se ha confirmado un feriado nacional o regional para los días lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025 en la provincia de San Román ni en la región de Puno, por lo que el único día de descanso oficial será el viernes 24. Esto lo señala el diario oficial El Peruano, donde se indica que "este lunes 27 y martes 28 de octubre no será un feriado largo, el único día de descanso será el viernes 24 para los ciudadanos de Juliaca".

Consideraciones para trabajadores y estudiantes