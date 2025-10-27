¿Suspenden las clases escolares de este jueves 30 y 31 de octubre? Esto indica Minedu

Falta poco para celebrar el Día de la Canción Criolla y Halloween, por ello, diversos padres de familia y estudiantes buscan conocer si el Ministerio de Educación ha dispuesto la suspensión de clases escolares el jueves 30 y 31 de octubre.

Se debe tener en cuenta que, el Minedu ha establecido un cronograma de feriados en los colegios públicos y privados. A continuación, podrás conocer si los menores no asistirán a sus escuelas estos dos días.

¿Cancelaron las clases escolares este 30 y 31 de octubre?

De acuerdo a la información que brindó el Ministerio de Educación, las clases escolares de los días jueves 30 y viernes 31 de octubre se realizarán con total normalidad. Además, estas fechas no figuran dentro del calendario de feriados, ni días no laborables.

Las clases escolares se desarrollarán con total normalidad.

Sin embargo, es probable que algunas instituciones educativas realizarán actividades culturales para impulsar el patriotismo entre los estudiantes. Recordemos que, hace poco tiempo, los escolares tuvieron una semana de descanso.

¿Qué feriados le restan al 2025?

A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados que le restan al periodo académico este 2025. ¡Toma nota y arma tus planes sin ningún problema!