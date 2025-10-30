- Hoy:
¿Qué días son feriados en noviembre 2025? Conoce lo que indica El Peruano
Comienza un nuevo mes y miles de ciudadanos buscan conocer qué días son feriados en noviembre este 2025, según el calendario publicado en El Peruano.
Miles de ciudadanos buscan conocer qué días son feriados en noviembre 2025. De acuerdo a nuestro calendario publicado en El Peruano, en el país hay 16 feriados nacionales, estas fechas brindan un descanso obligatorio a los trabajadores del sector público y privado.
¿Qué días son feriados en noviembre 2025?
Según el calendario establecido por el Gobierno peruano, el sábado 1 de noviembre es el único feriado nacional con descanso obligatorio. Si un ciudadano trabaja ese día, tiene derecho a recibir una compensación económica adicional, conforme el Decreto Legislativo N° 713.
Es importante mencionar que, algunos sectores, como trabajadores públicos y privados de determinadas regiones, acceden a feriados regionales de acuerdo al lugar donde se encuentren laborando el presente año. A nivel nacional, miles de peruanos, solo podrán acceder a un día libre.
El sábado 1 de noviembre es el único feriado nacional del mes.
¿Qué se celebra el 1 de noviembre?
El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. En esta fecha miles de ciudadanos le rinden homenaje a sus seres queridos que ya fallecieron, algunos visitan los cementerios o realizan altares. Este feriado es uno de los más relevantes para las personas que han perdido a su ser querido.
Feriados que le restan al 2025
A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados que le restan al 2025; en el calendario nacional publicado en el Diario El Peruano.
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
