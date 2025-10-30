¿Qué días son feriados en noviembre 2025? Conoce lo que indica El Peruano

Miles de ciudadanos buscan conocer qué días son feriados en noviembre 2025. De acuerdo a nuestro calendario publicado en El Peruano, en el país hay 16 feriados nacionales, estas fechas brindan un descanso obligatorio a los trabajadores del sector público y privado.

¿Qué días son feriados en noviembre 2025?

Según el calendario establecido por el Gobierno peruano, el sábado 1 de noviembre es el único feriado nacional con descanso obligatorio. Si un ciudadano trabaja ese día, tiene derecho a recibir una compensación económica adicional, conforme el Decreto Legislativo N° 713.

Es importante mencionar que, algunos sectores, como trabajadores públicos y privados de determinadas regiones, acceden a feriados regionales de acuerdo al lugar donde se encuentren laborando el presente año. A nivel nacional, miles de peruanos, solo podrán acceder a un día libre.

El sábado 1 de noviembre es el único feriado nacional del mes.

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. En esta fecha miles de ciudadanos le rinden homenaje a sus seres queridos que ya fallecieron, algunos visitan los cementerios o realizan altares. Este feriado es uno de los más relevantes para las personas que han perdido a su ser querido.

Feriados que le restan al 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados que le restan al 2025; en el calendario nacional publicado en el Diario El Peruano.