0
EN DIRECTO
Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores:
EN VIVO
Peñarol vs. Plaza Colonia EN DIRECTO, final Copa Uruguay

¿El lunes 3 de noviembre es feriado? Revisa lo que señala El Peruano y si podrás descansar

Este sábado 1 de noviembre es feriado a nivel nacional, debido a la celebración del Día de Todos los Santos. En este marco, surgen dudas respecto al lunes 3.

Angie De La Cruz
Revisa si el lunes 3 de noviembre es feriado en Perú, según El Peruano.
Revisa si el lunes 3 de noviembre es feriado en Perú, según El Peruano. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Octubre está por finalizar, por lo que los ciudadanos del país esperan ya darle la bienvenida al penúltimo mes del año, que inicia con el feriado del 1 de noviembre. En esta fecha se celebra el Día de Todos los Santos, y más de uno se pregunta si el lunes 3 también corresponde a un día libre, según El Peruano.

Conoce si podrás ser beneficiario de esta campaña gratuita para obtener DNI electrónico.

PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra obtendrán DNI electrónico gratis: beneficiarios, fecha y lugar de la campaña

Si tienes esta duda, te informamos que el 3 de noviembre no es feriado nacional ni día no laborable general en el Perú. Por lo que las actividades laborales y académicas se realizarán con total normalidad. El único día libre que corresponde tanto al sector público como privado, es el 1 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial 2025.

3 de noviembre

El 3 de noviembre no es feriado nacional ni día no laborable en Perú.

¿Por qué es feriado el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre es feriado en el Perú porque se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad de origen religioso que rinde homenaje a todos los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica, así como a aquellos que no tienen una fecha específica en el calendario.

Esta conmemoración busca recordar la santidad y el ejemplo de vida de quienes alcanzaron la gloria celestial. En el país, la fecha también está estrechamente vinculada al recuerdo de los difuntos, por lo que muchas familias visitan los cementerios para llevar flores y realizar ofrendas en memoria de sus seres queridos.

¿Qué pasa si trabajas el 1 de noviembre?

Si trabajas el 1 de noviembre en el Perú, día feriado nacional por el Día de Todos los Santos, tienes derecho a una remuneración adicional, según lo establece el Decreto Legislativo N.º 713. Revisa las casuísticas que se pueden dar en esta fecha:

  • Si no trabajas, recibes tu pago normal del día, sin descuentos.
  • Si trabajas ese día sin descanso compensatorio, el empleador debe pagarte triple remuneración:
    1. Tu pago diario habitual.
    2. Una remuneración adicional por ser feriado.
    3. Una remuneración extra por el trabajo realizado en día feriado.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

  2. Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

  3. Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano