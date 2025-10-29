¿El lunes 3 de noviembre es feriado? Revisa lo que señala El Peruano y si podrás descansar

Octubre está por finalizar, por lo que los ciudadanos del país esperan ya darle la bienvenida al penúltimo mes del año, que inicia con el feriado del 1 de noviembre. En esta fecha se celebra el Día de Todos los Santos, y más de uno se pregunta si el lunes 3 también corresponde a un día libre, según El Peruano.

Si tienes esta duda, te informamos que el 3 de noviembre no es feriado nacional ni día no laborable general en el Perú. Por lo que las actividades laborales y académicas se realizarán con total normalidad. El único día libre que corresponde tanto al sector público como privado, es el 1 de noviembre, de acuerdo al calendario oficial 2025.

El 3 de noviembre no es feriado nacional ni día no laborable en Perú.

¿Por qué es feriado el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre es feriado en el Perú porque se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad de origen religioso que rinde homenaje a todos los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica, así como a aquellos que no tienen una fecha específica en el calendario.

Esta conmemoración busca recordar la santidad y el ejemplo de vida de quienes alcanzaron la gloria celestial. En el país, la fecha también está estrechamente vinculada al recuerdo de los difuntos, por lo que muchas familias visitan los cementerios para llevar flores y realizar ofrendas en memoria de sus seres queridos.

¿Qué pasa si trabajas el 1 de noviembre?

Si trabajas el 1 de noviembre en el Perú, día feriado nacional por el Día de Todos los Santos, tienes derecho a una remuneración adicional, según lo establece el Decreto Legislativo N.º 713. Revisa las casuísticas que se pueden dar en esta fecha: