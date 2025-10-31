¿A qué hora abren los bancos este feriado del 1 de noviembre? Horario de atención de BCP, Interbank y BBVA

El próximo sábado 1 de noviembre de 2025 se conmemora en el Perú el feriado por el Día de Todos los Santos, una fecha en la cual muchas oficinas, organismos públicos y privados modifican sus horarios o suspenden atención presencial. En este contexto, es natural que quienes planean realizar trámites bancarios se cuestionen si las entidades financieras abrirán y en qué horario lo harán.

Dado que los bancos suelen tener una operación regular los sábados, aunque con horario reducido, cuando coinciden con un feriado la atención presencial puede quedar suspendida o limitada. A continuación te presentamos lo que se sabe hasta ahora sobre los horarios de atención de tres importantes bancos del país: Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank y BBVA Banco Continental (BBVA), en el feriado del 1 de noviembre de 2025.

Horario de atención de los bancos durante el feriado del 1 de noviembre de 2025

BCP no atenderá este 1 de noviembre / FOTO: Difusión

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Según comunicados y reportes de medios, el BCP no atenderá presencialmente en sus agencias el día feriado del 1 de noviembre. Para operaciones, se recomienda el uso de su banca online, cajeros automáticos o canales digitales. No se ha señalado un horario especial de apertura presencial para ese día.

BCP anuncia información sobre horarios en feriado / FOTO: Instagram

Interbank

La entidad Interbank también ha informado que sus sucursales no abrirán el feriado del 1 de noviembre. Se señala que los puntos de venta presenciales suspenden atención, salvo posiblemente módulos especiales (como en aeropuertos) que podrían funcionar según cada ubicación. Los canales digitales del banco siguen operativos, permitiendo que clientes realicen consultas, transferencias y otras gestiones online.

BBVA Banco Continental

El BBVA ha comunicado que sus agencias tampoco prestarán atención al público el 1 de noviembre. Los usuarios pueden recurrir a la aplicación móvil, banca por internet y cajeros automáticos para sus operaciones habituales.