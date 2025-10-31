0
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

Horario de atención en supermercados este feriado 1 de noviembre: ¿a qué hora abren Plaza Vea, Tottus y Metro?

Revisa AQUÍ el horario de atención de los principales supermercados de Lima y Callao este sábado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos.

Roxana Aliaga
El horario de atención de los supermercados no cambiará este 31 de octubre.
El horario de atención de los supermercados no cambiará este 31 de octubre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
El sábado 1 de noviembre es feriado a nivel nacional por el Día de Todos los Santos. Ante ello, muchos ciudadanos buscan conocer si los principales supermercados como Plaza Vea, Tottus y Metro cambiarán su horario de atención.

Horario de atención en supermercados este feriado 1 de noviembre

A continuación, podrás conocer cuál es el horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro este sábado 1 de noviembre. ¡Toma nota!

  • Metro: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Plaza Vea: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Tottus: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
1 de noviembre

El horario de atención de los supermercados este sábado 1 de noviembre será con normalidad.

¿Recibes un pago adicional si trabajas el 1 de noviembre?

Si el empleador trabaja el 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, entonces podrán acceder a un descanso sustitutorio posterior, o los empleadores deben realizar un pago triple al salario. El pago de este monto debe ser incluido en la boleta mensual.

Aunque se suele hablar de un 'pago triple', la Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisó que, en realidad, los empleados reciben un monto adicional equivalente al doble de su sueldo por haber trabajado el primer día del onceavo día.

Próximos feriados de este 2025

A continuación, podrás conocer cuáles son los próximos feriados que le restan a este 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
