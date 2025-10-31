¿El 2 de noviembre es feriado? Conoce qué se celebra y si te corresponderá descansar

El mes de noviembre comienza con un feriado sumamente importante para miles de peruanos, ya que se conmemora el Día de Todos los Santos, esta fecha es sumamente relevante, porque muchos acuden a los cementerios o realizan altares en honor a sus difuntos.

¿El 2 de noviembre es feriado?

Las personas deben saber que el 2 de noviembre no es considerado feriado nacional, esto quiere decir que los ciudadanos deberán laborar con total normalidad. Todo lo contrario del sábado 1, ya que en esta fecha les corresponde un descanso obligatorio a la población.

Recordemos que, de acuerdo al calendario peruano, noviembre solo tiene un feriado. Las personas deberán esperar hasta el lunes 8 de diciembre para acceder a un descanso adicional.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre en Perú?

Tras la celebración del Día de Todos los Santos, los ciudadanos deben saber que el nuestro país se conmemora el Día de los Difuntos o Día de los Fieles Difuntos. En esta fecha se busca honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido.

¿Qué feriados le restan al 2025?

Muchos ciudadanos buscan conocer cuáles son los feriados que le quedan al 2025, según el calendario oficial publicado en el diario El Peruano.