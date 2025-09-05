- Hoy:
Christian Cueva se coloca chip para aumentar la libido: "No está cumpliendo las expectativas de Franco"
Cueva no dudó en someterse a un procedimiento estético para fortalecer su relación con Pamela Franco. A continuación, te explicamos en qué consiste.
Christian Cueva sigue dando de qué hablar, y no necesariamente por sus jugadas o goles. En las últimas semanas, ha estado en el centro de los comentarios por haberse reencontrado con sus hijos tras llegar a un acuerdo de conciliación, y por haber ratificado su relación con la cantante Pamela Franco en Ecuador, en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad del futbolista.
Ahora, Cueva Bravo aprovechó su estadía en el país para seguir los pasos de su pareja y aplicarse el llamado 'chip del amor', un tratamiento que busca aumentar el deseo sexual (libido) y mejorar la calidad del rendimiento en la intimidad, según reveló el programa 'Amor y fuego'.
La drástica medida de Cueva para fortalecer su relación
A través de su espacio televisivo, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre presentaron una grabación de la doctora Correa Navarro, quien mostraba el chip que iba a colocar en el glúteo derecho del experimentado volante, mientras él esbozaba una sonrisa discreta al oír a la especialista detallar los beneficios del procedimiento.
Aunque el video fue retirado de las redes sociales del centro estético, el programa conducido por 'Peluchín' logró recuperar las imágenes. "Parece que no está cumpliendo las expectativas de la (Pamela) Franco y le ha mandado a ponerse un chip o quiere más", comenzó diciendo Rodrigo González.
Siguiendo esa línea, el carismático conductor, con su estilo característico, hizo bromas sobre la decisión de Cueva y alertó a Franco acerca de los posibles riesgos asociados a este tratamiento: "De repente le ha dicho 'póntelo tu también' porque no da la talla. Cuando le haga más efecto va a estar en Ecuador y después te va a echar la culpa 'tu me llevaste a la doctora para que me ponga eso'. No me pude controlarme' te va a decir. ¿Te imaginas a Cueva con ese Chipe en Ecuador? Va a estar como burro en primavera"
¿Qué es y para qué sirve el 'chip el amor'?
Según el medio especializado Cuídate Plus, el 'chip del amor' o 'chip de la juventud' es una opción práctica para tratar la disminución del apetito sexual y otros problemas como el cansancio, la caída del cabello, la baja concentración y la sequedad de la piel. Estas pequeñas cápsulas, del tamaño similar a un grano de arroz y con una alta concentración hormonal, liberan la hormona seleccionada de forma constante y progresiva, imitando el funcionamiento natural del ovario y el testículo
