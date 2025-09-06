Christian Cueva confiesa detalles íntimos de su relación con Pamela Franco: "Más encendida..."

Christian Cueva no participa con la selección peruana en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero aun así sigue siendo tema de conversación. Su más reciente acción generó una ola de comentarios en redes sociales tras conocerse el gesto que realizó para afianzar su vínculo con la cantante Pamela Franco.

El popular 'Aladino' no dudó en colocarse el llamado chip del amor, un tratamiento diseñado para mejora del estado de ánimo, la concentración, la calidad del sueño y potenciar el rendimiento tanto físico como mental. Cabe mencionar que, en el pasado, Franco también recurrió a este procedimiento.

Christian Cueva reveló detalles íntimos de su relación

Fiel a su estilo, Cueva Bravo aceptó responder preguntas al estilo de 'El valor de la verdad', con el fin de revelar si el implante realmente está dando frutos en su relación. Todo quedó registrado en un video compartido en la cuenta de TikTok de la doctora Correa Navarro, responsable de aplicar el tratamiento a la mediática pareja.

"¿Es cierto que Pamela Franco se mostró más activa y encendida gracias al ‘chip del amor’?", le consultaron a Cueva. El futbolista, entre risas y con una sonrisa traviesa, no dudó en confirmar que sí. Luego añadió que, con el paso de los días, Franco luce cada vez más sensual y lo enloquece por completo.

'Peluchín' y su advertencia a Pamela Franco sobre Cueva

En el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González 'Peluchín' ironizó sobre el 'chip del amor' y envió un peculiar mensaje a Franco: "De repente le ha dicho 'póntelo tú también' porque no da la talla. Cuando le haga más efecto va a estar en Ecuador y después te va a echar la culpa 'tú me llevaste a la doctora para que me ponga eso'. No me pude controlarme' te va a decir. ¿Te imaginas a Cueva con ese chip en Ecuador? Va a estar como burro en primavera".