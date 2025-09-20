- Hoy:
Janet Barboza revela un romance con Rafael Cardozo: "Fui antes que Cachaza"
Janet Barboza, conocida como 'Rulitos', compartirá su relación pasada con Rafael Cardozo en 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, sorprendiendo con detalles inesperados de su vida amorosa.
La popular Janet Barboza, conocida como 'Rulitos', se presentará ante la Chola Chabuca en 'Esta Noche', donde hablará sobre sus romances y su pasado con Rafael Cardozo. También discutirá sobre sus procedimientos estéticos y conflictos legales.
La presentadora decidió hablar sobre Rafael Cardozo, a quien conoció cuando él tenía apenas 19 años, recién llegado a Perú, y juntos participaron en un videoclip.
"Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida", declaró Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca, añadiendo que aún tienen contacto por WhatsApp.
Aunque ha preferido mantener su vida amorosa en privado, la Chola Chabuca consiguió que compartiera detalles fascinantes de sus relaciones, sorprendiendo a la audiencia este sábado.
Actualmente, Janet Barboza es co-presentadora de 'América hoy', donde critica abiertamente eventos de la farándula local, lo que le ha valido recibir varias cartas notariales.
"He recibido más de diez cartas notariales", comenta 'Rulitos', quien se sorprende cuando la Chola Chabuca le entrega otra carta notarial inesperada.
Janet Barboza admite someterse a "retoquitos"
"Tengo solo algunos retoques", afirmó Janet Barboza en el programa 'Esta Noche', admitiendo que ha pasado por varias cirugías plásticas a lo largo de los años.
"Me he hecho una cosita en la oreja, el mentón y la naricita", compartió en la entrevista exclusiva que se emitirá este sábado en América Televisión, después del Reventonazo de la Chola.
