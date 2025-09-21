- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Alianza goleó, sumó tres puntos y triunfo generó divertidos memes en redes sociales
Alianza sigue luchando por ganar el Clausura y los 4 goles que le marcó a Comerciantes Unidos generó divertidos memes en redes soles.
1 de 10
2 de 10
Alianza goleó, sumó tres puntos y estos son los mejores memes del resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Alianza goleó, sumó tres puntos y estos son los mejores memes del resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
3 de 10
Alianza Lima les alegró el día a los hinchas blanquiazules. | Composición Líbero.
Alianza Lima les alegró el día a los hinchas blanquiazules. | Composición Líbero.
4 de 10
"El único campeón ha vuelto", es la frase viral en redes. | Composición Líbero.
"El único campeón ha vuelto", es la frase viral en redes. | Composición Líbero.
5 de 10
Tras golear, los hinchas se comienzan a ilusionar. | Composición Líbero.
Tras golear, los hinchas se comienzan a ilusionar. | Composición Líbero.
6 de 10
Los íntimos vieron así a los jugadores de Comerciantes Unidos. | Composición Líbero
Los íntimos vieron así a los jugadores de Comerciantes Unidos. | Composición Líbero
7 de 10
El resultado del partido en una sola imagen. | Composición Líbero
El resultado del partido en una sola imagen. | Composición Líbero
8 de 10
Los blanquiazules aún tienen fe de ganar el Clausura. | Composición Líbero.
Los blanquiazules aún tienen fe de ganar el Clausura. | Composición Líbero.
9 de 10
Luego de sumar 3 puntos, los hinchas están haciendo cálculos. | Composición Líbero.
Luego de sumar 3 puntos, los hinchas están haciendo cálculos. | Composición Líbero.
10 de 10
Todos se rindieron ante el gol y juego de Quevedo. | Composición Líbero.
Todos se rindieron ante el gol y juego de Quevedo. | Composición Líbero.
La reacción de los blanquiazules al ver los goles. | Composición Líbero
La reacción de los blanquiazules al ver los goles. | Composición Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50