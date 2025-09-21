0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza goleó, sumó tres puntos y triunfo generó divertidos memes en redes sociales

Alianza sigue luchando por ganar el Clausura y los 4 goles que le marcó a Comerciantes Unidos generó divertidos memes en redes soles.

Roxana Aliaga
1 de 10
Alianza goleó, sumó tres puntos y estos son los mejores memes del resultado.
Alianza goleó, sumó tres puntos y estos son los mejores memes del resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Alianza goleó, sumó tres puntos y estos son los mejores memes del resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
2 de 10
Alianza Lima les alegró el día a los hinchas blanquiazules.
Alianza Lima les alegró el día a los hinchas blanquiazules. | Composición Líbero.
Alianza Lima les alegró el día a los hinchas blanquiazules. | Composición Líbero.
3 de 10
"El único campeón ha vuelto", es la frase viral en redes.
"El único campeón ha vuelto", es la frase viral en redes. | Composición Líbero.
"El único campeón ha vuelto", es la frase viral en redes. | Composición Líbero.
4 de 10
Tras golear, los hinchas se comienzan a ilusionar.
Tras golear, los hinchas se comienzan a ilusionar. | Composición Líbero.
Tras golear, los hinchas se comienzan a ilusionar. | Composición Líbero.
5 de 10
Los íntimos vieron así a los jugadores de Comerciantes Unidos.
Los íntimos vieron así a los jugadores de Comerciantes Unidos. | Composición Líbero
Los íntimos vieron así a los jugadores de Comerciantes Unidos. | Composición Líbero
6 de 10
El resultado del partido en una sola imagen.
El resultado del partido en una sola imagen. | Composición Líbero
El resultado del partido en una sola imagen. | Composición Líbero
7 de 10
Los blanquiazules aún tienen fe de ganar el Clausura.
Los blanquiazules aún tienen fe de ganar el Clausura. | Composición Líbero.
Los blanquiazules aún tienen fe de ganar el Clausura. | Composición Líbero.
8 de 10
Luego de sumar 3 puntos, los hinchas están haciendo cálculos.
Luego de sumar 3 puntos, los hinchas están haciendo cálculos. | Composición Líbero.
Luego de sumar 3 puntos, los hinchas están haciendo cálculos. | Composición Líbero.
9 de 10
Todos se rindieron ante el gol y juego de Quevedo.
Todos se rindieron ante el gol y juego de Quevedo. | Composición Líbero.
Todos se rindieron ante el gol y juego de Quevedo. | Composición Líbero.
10 de 10
La reacción de los blanquiazules al ver los goles.
La reacción de los blanquiazules al ver los goles. | Composición Líbero
La reacción de los blanquiazules al ver los goles. | Composición Líbero
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

