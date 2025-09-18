- Hoy:
Alianza Lima empató en Matute, Zambrano fue expulsado y crueles memes son virales
Alianza empató luego que le anularon un gol y expulsaron a Carlos Zambrano. El resultado generó que se viralicen crueles memes en redes.
1 de 10
2 de 10
Mira los mejores memes de la expulsión de Zambrano y empate de Alianza Lima. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Mira los mejores memes de la expulsión de Zambrano y empate de Alianza Lima. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
3 de 10
Aseguran que estas son las medallas de Zambrano por cada expulsión. | Composición Líbero.
Aseguran que estas son las medallas de Zambrano por cada expulsión. | Composición Líbero.
4 de 10
Los hinchas de Alianza Lima al ver que están jugando con 10 hombres. | Composición Líbero.
Los hinchas de Alianza Lima al ver que están jugando con 10 hombres. | Composición Líbero.
5 de 10
Una roja en el partido de Alianza Lima siempre es un 'clásico' para muchos. | Composición Líbero.
Una roja en el partido de Alianza Lima siempre es un 'clásico' para muchos. | Composición Líbero.
6 de 10
Los íntimos durante los 90 minutos del partido en Matute. | Composición Líbero.
Los íntimos durante los 90 minutos del partido en Matute. | Composición Líbero.
7 de 10
Los hinchas cremas hicieron viral este meme contra Alianza Lima. | Composición Líbero.
Los hinchas cremas hicieron viral este meme contra Alianza Lima. | Composición Líbero.
8 de 10
Blanquiazules al conocer que anularon el gol de Gaibor. | Composición Líbero.
Blanquiazules al conocer que anularon el gol de Gaibor. | Composición Líbero.
9 de 10
A pesar del resultado, los íntimos siempre apoyan a Alianza Lima. | Composición Líbero.
A pesar del resultado, los íntimos siempre apoyan a Alianza Lima. | Composición Líbero.
10 de 10
Todos imaginan que esta fue la respuesta de Jesús. | Composición Líbero.
Todos imaginan que esta fue la respuesta de Jesús. | Composición Líbero.
Los hinchas de Alianza Lima al ver que no ganaron el partido. | Composición Líbero.
Los hinchas de Alianza Lima al ver que no ganaron el partido. | Composición Líbero.
