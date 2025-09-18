0
Alianza Lima empató con la U de Chile por la Copa Sudamericana

Alianza Lima empató en Matute, Zambrano fue expulsado y crueles memes son virales

Alianza empató luego que le anularon un gol y expulsaron a Carlos Zambrano. El resultado generó que se viralicen crueles memes en redes.

Roxana Aliaga
1 de 10
Mira los mejores memes de la expulsión de Zambrano y empate de Alianza Lima.
2 de 10
Aseguran que estas son las medallas de Zambrano por cada expulsión.
3 de 10
Los hinchas de Alianza Lima al ver que están jugando con 10 hombres.
4 de 10
Una roja en el partido de Alianza Lima siempre es un 'clásico' para muchos.
5 de 10
Los íntimos durante los 90 minutos del partido en Matute.
6 de 10
Los hinchas cremas hicieron viral este meme contra Alianza Lima.
7 de 10
Blanquiazules al conocer que anularon el gol de Gaibor.
8 de 10
A pesar del resultado, los íntimos siempre apoyan a Alianza Lima.
9 de 10
Todos imaginan que esta fue la respuesta de Jesús.
10 de 10
Los hinchas de Alianza Lima al ver que no ganaron el partido.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

