Erick Noriega cometió dos penales y su esposa recibió inéditos mensajes en sus redes
El Samurái hizo que su equipo reciba dos goles de penal y su esposa Gianella Paz mostró los mensajes que recibió de la hinchada tricolor.
Gremio se midió ante Internacional, este duelo fue sumamente importante para el equipo brasileño. Sin embargo, durante los 90 minutos, Erick Noriega cometió dos penales, esta situación generó frustración en el exjugador de Alianza Lima.
PUEDES VER: Dayanita reveló que exjugador de la selección peruana con pasado en Alianza Lima la afanó
Una de las cámaras mostró que el popular Samurái comenzó a llorar en el campo. Recordemos que en uno de los partidos anteriores de la tricolor, el jugador peruano fue figura por evitar un tanto en el área. En sus redes sociales, Gianella Paz, esposa del jugador, mostró los mensajes que recibió durante el duelo.
Esposa de Noriega recibe inéditos mensajes tras penales que cometió noriega
Gianella Paz es muy activa en sus redes sociales y no dudó en compartir los mensajes que recibió durante el encuentro entre Gremio e Internacional. La joven realizó diversas capturas de pantallas de sus chats para hacer un collage.
En la imagen se puede ver que los hinchas de Gremio respaldaban a Noriega. "Vamos", "Fuerza a Noriega", "Un crack", "Juego Bonito", "Muy bien jugado", son algunos comentarios que dejaron los aficionados brasileños
Mensajes que recibió la esposa de Erick Noriega.
"Muchas gracias a la afición tricolor", escribió la esposa de Erick Noriega. A pesar complicada situación que vivió el Samurái, los hinchas del equipo brasileño y seguidores no dudaron en alentarlo.
