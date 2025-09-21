0
ATENCIÓN
Erick Noriega cometió dos penales y su esposa recibió inéditos mensajes en sus redes

El Samurái hizo que su equipo reciba dos goles de penal y su esposa Gianella Paz mostró los mensajes que recibió de la hinchada tricolor.

Redacción Líbero Tendencias
Esposa de Erick Noriega muestra mensajes que recibió tras el partido de Gremio.
Esposa de Erick Noriega muestra mensajes que recibió tras el partido de Gremio. | Composición Líbero.
Gremio se midió ante Internacional, este duelo fue sumamente importante para el equipo brasileño. Sin embargo, durante los 90 minutos, Erick Noriega cometió dos penales, esta situación generó frustración en el exjugador de Alianza Lima.

Una de las cámaras mostró que el popular Samurái comenzó a llorar en el campo. Recordemos que en uno de los partidos anteriores de la tricolor, el jugador peruano fue figura por evitar un tanto en el área. En sus redes sociales, Gianella Paz, esposa del jugador, mostró los mensajes que recibió durante el duelo.

Esposa de Noriega recibe inéditos mensajes tras penales que cometió noriega

Gianella Paz es muy activa en sus redes sociales y no dudó en compartir los mensajes que recibió durante el encuentro entre Gremio e Internacional. La joven realizó diversas capturas de pantallas de sus chats para hacer un collage.

En la imagen se puede ver que los hinchas de Gremio respaldaban a Noriega. "Vamos", "Fuerza a Noriega", "Un crack", "Juego Bonito", "Muy bien jugado", son algunos comentarios que dejaron los aficionados brasileños

erick noriega

Mensajes que recibió la esposa de Erick Noriega.

"Muchas gracias a la afición tricolor", escribió la esposa de Erick Noriega. A pesar complicada situación que vivió el Samurái, los hinchas del equipo brasileño y seguidores no dudaron en alentarlo.

