Esposa de Barcos le envió sentido mensaje tras la eliminación de Alianza: "Cabeza en alto"
Hernán Barcos quedó desmoralizado tras la eliminación de Alianza y su esposa no dudó en enviar sentido mensaje en sus redes sociales.
Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana tras recibir dos goles de la U. de Chile. Este encuentro fue sumamente importante para los hinchas, ya que muchos esperaban que el equipo liderado por Néstor Gorosito vuelva a hacer historia, pero esto no sucedió.
Hernán Barcos fue titular y aunque tuvo ocasiones de gol, el popular 'Pirata' no logró darle una alegría a los blanquiazules. Tras acabar el partido, una cámara enfocó al delantero argentino, quien tenía un rostro desencajado y triste.
Esposa de Barcos le envió sentido mensaje tras eliminación
Mediante sus redes sociales, Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, no dudó en enviarle un sentido mensaje de aliento al delantero. "Te admiro cada vez más. ¡Mantén la cabeza en alto, tienes mucho por delante! Te quiero", escribió.
Publicación de la esposa de Hernán Barcos.
Además, la brasileña no dudó en enviarle un mensaje a los jugadores de Alianza Lima, quien ha logrado jugar 18 partidos internacionales este 2025. Asimismo, destacó la entrega de cada uno.
"Orgullosa de este club, siempre. Arriba Alianza, toda la vida", comentó la esposa de Hernán Barcos, quien en más de una oportunidad se ha declarado hincha del conjunto íntimo.
Publicación a favor de los jugadores de Alianza.
