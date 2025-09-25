Esposa de Barcos le envió sentido mensaje tras la eliminación de Alianza: "Cabeza en alto"

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana tras recibir dos goles de la U. de Chile. Este encuentro fue sumamente importante para los hinchas, ya que muchos esperaban que el equipo liderado por Néstor Gorosito vuelva a hacer historia, pero esto no sucedió.

Hernán Barcos fue titular y aunque tuvo ocasiones de gol, el popular 'Pirata' no logró darle una alegría a los blanquiazules. Tras acabar el partido, una cámara enfocó al delantero argentino, quien tenía un rostro desencajado y triste.

Esposa de Barcos le envió sentido mensaje tras eliminación

Mediante sus redes sociales, Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, no dudó en enviarle un sentido mensaje de aliento al delantero. "Te admiro cada vez más. ¡Mantén la cabeza en alto, tienes mucho por delante! Te quiero", escribió.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

Además, la brasileña no dudó en enviarle un mensaje a los jugadores de Alianza Lima, quien ha logrado jugar 18 partidos internacionales este 2025. Asimismo, destacó la entrega de cada uno.

"Orgullosa de este club, siempre. Arriba Alianza, toda la vida", comentó la esposa de Hernán Barcos, quien en más de una oportunidad se ha declarado hincha del conjunto íntimo.