¿Se despide? Futbolista extranjero de Alianza Lima lanzó inesperada publicación: "Agradecido..."

Alianza Lima no ha tenido descanso y pese a la para por fecha FIFA, el cuadro dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito ha venido entrenando con miras al partido contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, una noticia sorprendió a los hinchas y es que, hace poco un futbolista extranjero lanzó un llamativo post.

Jugador extranjero de Alianza Lima dejó sorpresivo post en redes sociales

Guillermo Enrique, llegó a La Victoria para esta temporada, en calidad de préstamo desde Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina). De momento, su futuro es incierto en tienda íntima, ya que no existe comunicación alguna entre el club victoriano y el 'Lobo' para la compra de su carta pase.

Bajo este panorama, hace unos días, el jugador de 25 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un inesperado pronunciamiento. "Agradecido toda la vida", escribió. Por su parte, en la postal se lo aprecia con la camiseta blanquimorada durante el partido que afrontó su equipo con Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco por la fecha 13 del Clausura 2025.

Guillermo Enrique y su publicación en redes sociales/Foto: Instagram

Guillermo Enrique y sus números con Alianza Lima este 2025

Guillermo Enrique logró consolidarse poco a poco en el once titular del 'Pipo' Gorosito a lo largo del 2025. El lateral derecho registra un total de 33 encuentros oficiales con camiseta de Alianza Lima entre la Liga 1, Copa Sudamericana, Copa Libertadores.

Guillermo Enrique es pieza clave en Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO

De la misma manera, el argentino tiene 1 anotación, 1 asistencia de gol, y suma un aproximado de 2,669 minutos. Pese a ello, hasta la fecha se estima que no seguirá en Matute y deberá volver a su natal Argentina para la temporada 2026.

¿En cuánto se cotiza Guillermo Enrique?

Transfermakt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo da cuenta que Guillermo Enrique está tasado en 1.40 millones de euros en el mercado de pases. Su valor más alto (2.20 millones de euros) lo obtuvo en el 2023 con Gimnasia y Esgrima La Plata.