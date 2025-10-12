- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
¿Se despide? Futbolista extranjero de Alianza Lima lanzó inesperada publicación: "Agradecido..."
Jugador extranjero de Alianza Lima sorprendió a todos los hinchas al lanzar un impactante mensaje de agradecimiento en redes sociales. ¿No seguirá en Matute el 2026?
Alianza Lima no ha tenido descanso y pese a la para por fecha FIFA, el cuadro dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito ha venido entrenando con miras al partido contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, una noticia sorprendió a los hinchas y es que, hace poco un futbolista extranjero lanzó un llamativo post.
PUEDES VER: DT de Colombia calificó a Kevin Serna con firmeza pese a goleada ante México: "Le faltó..."
Jugador extranjero de Alianza Lima dejó sorpresivo post en redes sociales
Guillermo Enrique, llegó a La Victoria para esta temporada, en calidad de préstamo desde Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina). De momento, su futuro es incierto en tienda íntima, ya que no existe comunicación alguna entre el club victoriano y el 'Lobo' para la compra de su carta pase.
Bajo este panorama, hace unos días, el jugador de 25 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un inesperado pronunciamiento. "Agradecido toda la vida", escribió. Por su parte, en la postal se lo aprecia con la camiseta blanquimorada durante el partido que afrontó su equipo con Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco por la fecha 13 del Clausura 2025.
Guillermo Enrique y su publicación en redes sociales/Foto: Instagram
Guillermo Enrique y sus números con Alianza Lima este 2025
Guillermo Enrique logró consolidarse poco a poco en el once titular del 'Pipo' Gorosito a lo largo del 2025. El lateral derecho registra un total de 33 encuentros oficiales con camiseta de Alianza Lima entre la Liga 1, Copa Sudamericana, Copa Libertadores.
Guillermo Enrique es pieza clave en Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO
De la misma manera, el argentino tiene 1 anotación, 1 asistencia de gol, y suma un aproximado de 2,669 minutos. Pese a ello, hasta la fecha se estima que no seguirá en Matute y deberá volver a su natal Argentina para la temporada 2026.
¿En cuánto se cotiza Guillermo Enrique?
Transfermakt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo da cuenta que Guillermo Enrique está tasado en 1.40 millones de euros en el mercado de pases. Su valor más alto (2.20 millones de euros) lo obtuvo en el 2023 con Gimnasia y Esgrima La Plata.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50