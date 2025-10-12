Peña dio rotunda respuesta a Gareca tras criticar a jugadores que vuelven al Perú: "No..."

Ricardo Gareca vuelve a ser noticia después de haber dado declaraciones contundentes sobre los jugadores de la selección peruana que regresaban rápidamente a la Liga 1. Ante esta situación, periodistas locales consultaron a Sergio Peña, actual jugador de Alianza Lima y recién llegado del fútbol griego, acerca del mensaje del exentrenador de la selección peruana. La respuesta del centrocampista fue firme.

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por criticar a jugadores de la selección a volver a la Liga 1

El portal deportivo llamado Pase Filtrado entrevistó a Gareca y le consultó sobre qué opina acerca de los futbolistas que actualmente defienden la bicolor, pero que ya no juegan en clubes de Europa o América, sino que buscan la opción de regresar al fútbol nacional.

"Nos fuimos, nosotros con el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior regresaron al ámbito local. Aquellos que me preguntan cuál era mi función en la selección nacional, me gustaría que ellos explicaran cuál era esa labor. Perú, que contaba con jugadores muy importantes en el extranjero, ahora ya no los tiene", afirmó en su momento.

Estas palabras critican duramente a los jugadores como Sergio Peña, Pedro Aquino, Luis Abram, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, entre otros, que actualmente forman parte de los equipos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Es por eso que, en medio de todo esto, el mismo medio deportivo buscó a Peña para preguntarle sobre lo dicho por Ricardo Gareca ante el mismo portal de noticias.

Video: Pase Filtrado

"Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he regresado por ninguna razón más que ser hincha y ayudar al club a ser mejor", manifestó el volante de forma tajante.

Las palabras del mediocampista de Alianza reflejan una molestia por lo dicho por Gareca, pero en su explicación solo es una muestra de afecto y gratitud al club que lo vio nacer, pues siente que puede darles títulos importantes al club.