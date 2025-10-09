- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
Ex Independiente del Valle reveló por qué firmó por Alianza Lima hasta 2028: "La intención es..."
Alianza Lima prepara un equipo renovado para la próxima temporada de la Liga 1. En ese contexto, un exjugador de Independiente del Valle firmó contrato con el cuadro íntimo hasta 2028 y reveló la verdadera razón de su decisión.
Alianza Lima tiene en la mira reforzar su plantilla para la próxima temporada de la Liga 1. Es por eso que, desde ya, aseguró a un exjugador que tuvo paso por Independiente del Valle de Ecuador hasta el 2028: Estamos hablando de Eryc Castillo, el delantero que tuvo un buen rendimiento en el cuadro íntimo durante la Copa Sudamericana del 2025.
PUEDES VER: Luis Advíncula es opción para reforzar a histórico club de la Liga 1: "Vienen conversando"
Eryc Castillo reveló por qué firmó por Alianza Lima hasta 2028
Es por eso que la dirigencia de Alianza decidió renovarle su contrato hasta el 2028. En ese sentido, Castillo fue entrevistado y le consultaron la verdadera razón por la cual firmó para quedarse, a pesar de tener un buen rendimiento y posibles ofertas del extranjero.
Video: Alianza Lima
"Bueno, se cerró un vínculo por tres años más, hasta finales de 2028. Estoy muy feliz con eso. Creo que, como menciono, la posibilidad de estar aquí, de ganar algo importante con el club sería magnífico. A corto o largo plazo, la intención es ganar títulos, ganar prestigio, lograr que la institución esté en lo más alto posible, tanto a nivel nacional como internacional, y creo que hay que luchar y pelear por eso", afirmó.
El objetivo de Eryc Castillo para continuar en Alianza Lima es ganar una competición importante en el club, es decir, la Copa Libertadores o la Sudamericana, a corto o largo plazo.
En este sueño del jugador ecuatoriano también entra en juego dejar su huella en los hinchas blanquiazules al ganar el campeonato nacional de la Liga 1.
Por otro lado, Castillo también se ha planteado metas basadas en dedicación y esfuerzo, manifestando su compromiso de rendir bien en cada partido para lograr la obtención de un título nacional e internacional.
"Nos hemos puesto metas de tratar de ganar todo lo que queda por delante, hacerlo de la mejor manera. Tal vez por ahí no depende de nosotros lo que pueda pasar con los resultados, pero creo que los jugadores, el cuerpo técnico y la institución están plenamente confiados en que al final del día podamos llegar a competir", finalizó.
Eryc Castillo en Independiente del Valle
El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, empezó su carrera futbolística en Independiente del Valle Sub-20, pero luego de su destacado rendimiento y al ver que contó con condiciones, lo asignaron a Independiente B. A pesar de ello tuvo que buscar un préstamo al club Norte América de Ecuador para seguir su vida futbolística.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50