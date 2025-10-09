¿El partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura será con doble hinchada?

Dentro de poco se dará una nueva edición del clásico Lima-Callao del fútbol peruano con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha número 14 del Torneo Clausura 2025. Los íntimos urgen de una victoria para por lo menos quedar entre los primeros puestos de la Liga 1, y previo al enfrentamiento recibieron una fuerte noticia sobre si el duelo se jugará o no con doble hinchada. Te contamos los detalles.

Como sabemos, algunos cotejos de este tipo, que se encuentran cargados de emoción, terminan jugándose sin público como por ejemplo los enfrentamientos entre Alianza y Universitario. Sin embargo, desde hace días se venía rumorando que el choque entre íntimos y rosados sí tendría a ambas aficiones en las tribunas y ahora el periodista Gerson Cuba se pronunció al respecto mediante sus redes sociales.

"Hasta el momento, el partido entre Alianza Lima y Sport Boys se jugará con la presencia de ambas hinchadas. Abonados y socios ya pueden visualizar la tribuna Oriente Visita destinada al cuadro rosado. Esperemos que esta decisión no cambie ante los recientes hechos que se vienen dando en el país", precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

Recordemos que el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1 se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que los beneficiados son los hinchas del cuadro rosado debido a que podrán acudir a Matute para alentar al equipo de sus amores. Recordemos que en el Torneo Apertura ya se enfrentaron ambos clubes y culminó con victoria 1-0 para los blanquiazules con anotación de Paolo Guerrero.

Alianza Lima vs. Sport Boys: precio de entradas

Te dejamos el precio de cada entrada:

Occidente central: 129.90 soles

Occidente lateral 99.90 soles

Occidente lateral (Silla de ruedas): 59.90 soles

Oriente: 59.90 soles

Oriente (Conadis): 29.90 soles

Oriente visita: 25.00 soles

Norte: 22.90 soles

Sur: 22.90 soles