Delantero argentino fue directo y dio firme calificativo a Paolo Guerrero: "Uno de los..."

¡Sin filtro! Un talentoso delantero argentino que viene brillando esta temporada, e incluso fue vinculado a clubes grandes de la Liga 1, sorprendió con firme comentario sobre Paolo Guerrero. El atacante de Alianza Lima es ídolo en Perú debido a que es el máximo goleador en la historia de nuestra selección, siendo clave para la vuelta de la Bicolor a una Copa del Mundo luego de tres décadas. ¿Qué pasó?

Se trata de Agustín Graneros, futbolista extranjero que se encuentra jugando en Alianza Atlético de Sullana y es uno de los principales artilleros que tiene el campeonato nacional esta temporada, con un total de 13 goles hasta la fecha en sus 29 compromisos disputados. Ahora, Momento Deportivo le hizo una entrevista y el nacido en Buenos Aires soltó un fuerte comentario sobre el 'Depredador'.

"Bueno yo siempre lo admiré mucho, por ahí no es mi estilo de juego, pero yo admiré a Paolo Guerrero. Desde hace muchísimo tiempo, siempre dije que es uno de los mejores nueves de Sudamérica. No tuve la suerte de enfrentármelo y me hubiese gustado decírselo", precisó el delantero argentino, elogiando así al futbolista de Alianza Lima que a sus 41 años sigue vigente y siendo un peligro para la defensa rival cada fin de semana.

¿Agustín Graneros fichará por Alianza Lima?

Hace poco el periodista Enrique Vega, mediante el programa Estudio Fútbol, comentó que Universitario de Deportes lo tiene en sus planes de cara a la próxima temporada. "Este mes que viene se podría dar una conversación para tocar el tema de Agustín Graneros a Universitario", indicó el comunicador, aunque también dejó abierta la posibilidad de llegar a otro elenco nacional.

Y es que, en la misma transmisión aseguraron que desde el entorno de Agustín Graneros mantienen el firme objetivo de que llegue a un grande del fútbol peruano como Alianza Lima, la 'U' o Sporting Cristal. Aunque con el reciente elogio a Paolo Guerrero podría ser un guiño a los blanquiazules.