Alan Cantero recibe noticia sobre su futuro en Alianza Lima previo al cierre del Clausura 2025
Alan Cantero es uno de los futbolistas que terminan contrato con Alianza Lima a fines de año, y el club parece haber tomado una decisión sobre su futuro.
Uno de los futbolistas extranjeros más queridos por los hinchas de Alianza Lima esta temporada es Alan Cantero, quien comenzó siendo suplente y poco a poco fue ganándose un espacio en el equipo por su forma desequilibrante de encarar a los rivales, aunque en algunos partidos no pudo mostrarse y le pasó factura al club. Ahora, a solo dos meses de que termine su contrato en Matute, la institución deportiva parece haber definido su futuro.
Como sabemos, de momento hay 6 foráneos en La Victoria y son Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Pablo Ceppelini y Alan Cantero. Sin embargo, los íntimos saben que deben cortar vínculo con algunos de ellos para abrir cupo y permitir nuevas incorporaciones en la siguiente temporada, con la Liga 1 y, probablemente, Copa Libertadores de por medio.
En esa línea, el periodista José Varela brindó información de último minuto mediante su canal oficial en YouTube, en donde reveló que hasta el momento no se ha dado avance alguno en las negociaciones de Alianza Lima con Godoy Cruz de Argentina para extender el préstamo por Alan Cantero. De esta forma, todo apunta a que el delantero extranjero no continuará más en Matute y se buscará un reemplazo también de fuera.
Alan Cantero fue clave en varios partidos de Alianza Lima.
Eso sí, vale precisar que todavía no hay nada dicho y cualquier cosa podría suceder en las próximas semanas, pero de momento el dato brindado por el mencionado comunicador es lo último que se sabe. Esta temporada el atacante argentino ha jugado 28 partidos en tienda blanquiazul y convirtió un total de 5 goles.
Alianza Lima tomó decisión sobre Guillermo Enrique
José Varela también informó mediante redes sociales que Alianza Lima hasta el momento ni siquiera se ha comunicado con Gimnasia La Plata para ampliar el préstamo de Guillermo Enrique y, teniendo en cuenta que se ha interesado en Luis Advíncula, todo apunta a que el lateral derecho tampoco seguirá en La Victoria para el 2026.
