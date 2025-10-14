Carlos López, delantero de Sport Boys, dio fuerte calificativo a Zambrano y Guerrero: "Son..."
Carlos López, delantero de Sport Boys, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre las figuras de Alianza Lima como Carlos Zambrano y Paolo Guerrero.
Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa del duelo crucial de la fecha, jugadores salieron al frente para dar sus opiniones sobre diversos temas que rodean al partido. Uno de ellos fue Carlos López, figura del cuadro del Callao, quien tuvo palabras sobre Carlos Zambrano y Paolo Guerrero.
En una entrevista con un diario local reconocido, López fue consultado sobre Carlos Zambrano y Paolo Guerrero, jugadores de Alianza Lima que participarán en el partido como titulares en el equipo dirigido por Néstor Gorosito.
Carlos López es uno de los jugadores más destacados de Sport Boys en la presente temporada.
"Son jugadores importantes y referentes, pero hay que enfocarnos en nosotros. No hay que darles chances de nada. Estos partidos se definen por detalles. Debemos estar atentos y no desconcentrarnos", manifestó.
Las palabras de Carlos López denotan respeto hacia Zambrano y Guerrero, pero dejó en claro que Sport Boys no debe darles tanta importancia, sino enfocarse en buscar una victoria que los saque de la zona de descenso.
Además, mencionó que estar atento a los detalles en el encuentro ayudará a que Alianza Lima no supere al 100% a Boys en el clásico moderno de la Liga 1.
Por otro lado, el futbolista colombiano también tuvo palabras sobre Alianza Lima: "Es un partido difícil. Alianza es un equipo muy complicado, pero nosotros venimos de una racha positiva y esperamos seguir así en Matute", concluyó.
Alianza Lima vs Sport Boys: Fecha y Hora
Alianza Lima y Sport Boys jugarán el 16 de octubre de 2025 a las 20:00 (hora de Perú) por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva.
Una victoria del cuadro blanquiazul ayudará a que el equipo obtenga puestos para la Copa Libertadores, mientras que Boys puede salir de la zona de descenso dando alegrías a sus hinchas.
