Figura de Sport Boys señaló la debilidad de Alianza Lima que buscarán aprovechar: "No ha..."

Este jueves se cierra la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 con un auténtico partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Boys, que se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva en busca de los tres puntos. Cada vez falta menos para que ambos equipos midan fuerzas y una de las figuras del cuadro rosado ya comenzó a vivir el encuentro y sorprendió al revelar un punto débil de los blanquiazules.

Sin lugar a dudas, uno de los referentes de la 'Misilera' es Nicolás Da Campo, quien es uno de los inamovibles en el once titular. Justamente el volante argentino fue entrevistado por L1 MAX sobre el compromiso ante Alianza Lima y en su análisis, aseguró que los 'Íntimos' tienen como debilidad que no han podido hacer de Matute una fortaleza en la Liga 1, por lo que eso les da buenas perspectivas de lograr un buen resultado del recinto victoriano.

"(Alianza Lima) no ha hecho una fortaleza en su localía. Entonces, eso nos da esperanza y la fe para ir, hacer un gran partido y traernos una victoria, que es lo que buscamos desde que arrancó el campeonato", declaró en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Nicolás Da Campo espera que Sport Boys pueda ganarle a Alianza Lima

Por otro lado, el mediocampista argentino no dudó en calificar a Alianza Lima como un gran rival, pero que tanto él como sus compañeros han trabajado durante el receso con el objetivo de ganarle a los blanquiazules para de esta forma darle una alegría a los aficionados chalacos y así cerrar la temporada logrando vencer a uno de los tres grandes del fútbol peruano.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival y bueno, nos preparamos para ir a hacer nuestro partido y jugar con esa necesidad de ellos. Es una cuenta pendiente, el año no fue bueno, siendo realistas. Yo creo que tendríamos que ir cerrando este año con una alegría, y qué más alegría que poder ganarle a Alianza Lima, hacer nuestro partido, darles un triunfo a ellos (hinchas) que nos acompañaron durante todo el año duro, difícil, así que esperemos que el jueves podamos darle una alegría", agregó.