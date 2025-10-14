0
EN DIRECTO
Canadá vs Colombia EN VIVO, amistoso internacional con Kevin Serna

Figura de Sport Boys señaló la debilidad de Alianza Lima que buscarán aprovechar: "No ha..."

Previo al partido ante Alianza Lima, destacado jugador de Sport Boys señaló un punto débil del cuadro blanquiazul que intentarán aprovechar y quedarse con el triunfo.

Mauricio Ubillus
Importante jugador de Sport Boys descifró una debilidad de Alianza Lima previo al partido por el Torneo Clausura.
Importante jugador de Sport Boys descifró una debilidad de Alianza Lima previo al partido por el Torneo Clausura. | Composición Líbero
COMPARTIR

Este jueves se cierra la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 con un auténtico partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Boys, que se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva en busca de los tres puntos. Cada vez falta menos para que ambos equipos midan fuerzas y una de las figuras del cuadro rosado ya comenzó a vivir el encuentro y sorprendió al revelar un punto débil de los blanquiazules.

El DT Néstor Gorosito puede sorprender con dos novedades en Alianza Lima ante Sport Boys.

PUEDES VER: Las dos novedades que prepara 'Pipo' Gorosito en busca de la victoria ante Sport Boys

Sin lugar a dudas, uno de los referentes de la 'Misilera' es Nicolás Da Campo, quien es uno de los inamovibles en el once titular. Justamente el volante argentino fue entrevistado por L1 MAX sobre el compromiso ante Alianza Lima y en su análisis, aseguró que los 'Íntimos' tienen como debilidad que no han podido hacer de Matute una fortaleza en la Liga 1, por lo que eso les da buenas perspectivas de lograr un buen resultado del recinto victoriano.

"(Alianza Lima) no ha hecho una fortaleza en su localía. Entonces, eso nos da esperanza y la fe para ir, hacer un gran partido y traernos una victoria, que es lo que buscamos desde que arrancó el campeonato", declaró en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Nicolás Da Campo espera que Sport Boys pueda ganarle a Alianza Lima

Por otro lado, el mediocampista argentino no dudó en calificar a Alianza Lima como un gran rival, pero que tanto él como sus compañeros han trabajado durante el receso con el objetivo de ganarle a los blanquiazules para de esta forma darle una alegría a los aficionados chalacos y así cerrar la temporada logrando vencer a uno de los tres grandes del fútbol peruano.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival y bueno, nos preparamos para ir a hacer nuestro partido y jugar con esa necesidad de ellos. Es una cuenta pendiente, el año no fue bueno, siendo realistas. Yo creo que tendríamos que ir cerrando este año con una alegría, y qué más alegría que poder ganarle a Alianza Lima, hacer nuestro partido, darles un triunfo a ellos (hinchas) que nos acompañaron durante todo el año duro, difícil, así que esperemos que el jueves podamos darle una alegría", agregó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. ¡Fin del sueño! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional

  2. Universitario perdió 3-1 jugando de local y se complicó en la tabla de posiciones

  3. Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, estadio y hora confirmada de la jornada 14 del Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano