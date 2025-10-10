¿Sobre Luis Advíncula? La decisión que tomó Boca Juniors y sorprende a hinchas: "Hasta..."

Luis Advíncula es el nombre que ha comenzado a sonar para reforzar a Alianza Lima con miras a la campaña 2026. El lateral de la selección peruana tiene vínculo hasta finales de este año y una eventual llegada a La Victoria dependerá de su permanencia en el club argentino.

En medio de la tristeza que se vive en tienda 'Xeneize' por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, ha tomado una decisión respecto al futuro del club.

Claudio Úbeda, quien fuera asistente de Russo, será el que asuma las riendas del elenco 'azul y oro', al menos hasta fin de año, de acuerdo a lo difundido por TyC Sports.

"Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, cuya partida conmovió y enlutó a todo el mundo del fútbol, desde Boca confirmaron que su cuerpo técnico, ahora encabezado por Claudio Úbeda, seguirá al frente del equipo al menos hasta fin de año. El Sifón, quien estuvo a su lado hasta sus últimas horas, le dedicó un emotivo posteo en redes sociales", escribió el citado medio.

Esta decisión sorprende, tomando en cuenta que un sector de aficionados pensó que habría un nuevo comando técnico, esto por la por la presión que vive Boca Juniors, que busca el título de la Liga Profesional Argentina y la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

¿Luis Advíncula seguirá en Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de este 2025 y su poca continuidad en el cuadro bonaerense hace presumir que el vínculo no se alargará y quedará libre para fichar por Alianza Lima o algún otro club.