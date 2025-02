Work and Travel 2025 en Estados Unidos: ¿Qué requisitos se necesitan para viajar y ganar dinero?

Es importante tener en cuenta que no podrás participar si tienes estudios congelados o te has retirado. También es obligatorio estar matriculado en los ciclos 2025-I y 2025-II. Si te gradúas en diciembre de 2025, podrás postular siempre que solicites la Visa J-1 antes de obtener tu título. Los estudiantes de postgrado no son elegibles, y cada participante debe asegurarse de que las fechas del programa no interfieran con sus vacaciones de verano.