¡Definido! Alianza Lima tomó decisión sobre el futuro de Paolo Guerrero: "Se le va a..."

Paolo Guerrero ha hecho historia en la selección peruana y también dejó huella en diferentes clubes del extranjero; sin embargo, todavía tiene la deuda pendiente de salir campeón con Alianza Lima, el equipo donde se formó y del cual es hincha confeso. Este 2025 parece complicado y al parecer tendrá una nueva bala la próxima campaña.

Recordemos que el propio 'Depredador' ha revelado días atrás de que el 2026 sería su último año como profesional y tiene intenciones de retirarse jugando por el cuadro victoriano. Sin embargo, falta decidir la posición de los dirigentes 'íntimos' respecto a uno de sus actuales líderes.

De acuerdo a lo revelado por el periodista José Varela en su canal de YouTube, el artillero de 41 años tiene la aprobación de Alianza Lima para seguir un año más y solo es cuestión de tiempo que se anuncie su renovación.

"Preliminarmente conocemos de que él va a seguir el próximo año. Paolo Guerrero quiere seguir jugando un año más y se le va a cumplir esta posibilidad de que sea en el club de sus amores. Así que es alta la posibilidad de que el 'Depredador' siga un año más en Alianza", dijo el hombre de prensa en su última transmisión.

Recordemos que el contrato del excapitán de la selección peruana llegó a Alianza Lima a mediados del 2024 y el mismo vencerá al culminar la presente temporada.

Números de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Paolo Guerrero ha disputado 39 partidos con Alianza Lima y ha convertido 15 goles: 12 de ellos fueron por Liga y los tres restantes en Copa Libertadores.