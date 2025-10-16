Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 16 de octubre: resultados y números ganadores del sorteo

Este jueves 16 de octubre, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día y Noche para este jueves 16 de octubre del 2025, se juega a las 2:30 p.m y a las 8:30 pm (hora colombiana), respectivamente.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para conocer cuáles son las bolillas ganadoras del chance de Colombia, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sorteo Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia.