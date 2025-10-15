0

Sinuano Día de HOY, miércoles 15 de octubre: revisa los resultados y números ganadores del sorteo

El Sinuano Día y Noche regresa con una nueva edición que promete premiar a los afortunados participantes. AQUÍ podrás seguir el sorteo y números ganadores.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día y Noche.
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día y Noche. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este miércoles 15 de octubre, se realizará nuevos sorteos del Sinuano Día y Noche, en sus horarios habituales, 2:30 p .m. y 10:30 p .m., respectivamente. En esta nota de Líbero, podrás acceder a toda la información del juego en Colombia, como estadísticas, premios y mucho más. ¡Te deseamos suerte!

Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del martes 14 de octubre.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del martes 14 de octubre: números ganadores del sorteo

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día, se juega a las 2:30 p.m., mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p.m. (hora de Colombia). Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre: taro y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Sinuano Día de HOY, miércoles 15 de octubre: revisa los resultados y números ganadores del sorteo

  3. Horóscopo del martes 14 de octubre de 2025: estas fueron las predicciones de Josie

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano