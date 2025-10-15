Sinuano Día de HOY, miércoles 15 de octubre: revisa los resultados y números ganadores del sorteo

Este miércoles 15 de octubre, se realizará nuevos sorteos del Sinuano Día y Noche, en sus horarios habituales, 2:30 p .m. y 10:30 p .m., respectivamente. En esta nota de Líbero, podrás acceder a toda la información del juego en Colombia, como estadísticas, premios y mucho más. ¡Te deseamos suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día, se juega a las 2:30 p.m., mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p.m. (hora de Colombia). Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?