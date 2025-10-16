ALERTA en Walmart: policía reporta dos personas BALEADAS tras fuerte disputa, hay un sospechoso bajo custodia
El Walmart Supercenter en Evergreen Park cerró el miércoles por la noche tras un tiroteo que dejó dos heridos, uno afuera y otro cerca de la entrada.
En un incidente alarmante ocurrido en un Walmart USA de Evergreen Park, Illinois, dos personas fueron heridas por disparos tras una discusión que se salió de control. La policía de Estados Unidos ya ha arrestado a un sospechoso y continúa investigando para esclarecer lo sucedido.
El supuesto agresor fue detenido frente a la tienda.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
Disputa violenta en Walmart de Evergreen Park termina con dos heridos por tiroteo
El altercado ocurrió en la tienda Walmart USA ubicada en Evergreen Park, cuando una fuerte discusión entre dos individuos desembocó en el uso de armas de fuego. Testigos afirman que la situación se salió de control en cuestión de minutos, resultando en que dos personas recibieran impactos de bala.
Un joven de 23 años resultó herido por un disparo en la pierna, mientras que una mujer de 70 años que se encontraba cerca recibió un impacto en el pie.
Las autoridades respondieron rápidamente al llamado de emergencia y trasladaron a los heridos a un hospital cercano para que recibieran atención médica urgente.
Autoridades detienen a sospechoso mientras investigan incidente
Tras el incidente, la policía arrestó a un sospechoso vinculado al tiroteo. Los oficiales mantienen al individuo bajo custodia mientras recaban testimonios y evidencias para determinar las causas exactas de la disputa. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de garantizar la seguridad en la comunidad y evitar que situaciones similares se repitan.
Tiendas Walmart cerca de mí
La forma más sencilla de encontrar un Walmart cercano es utilizando su herramienta oficial, ya sea en el sitio web o en la aplicación. En la web, accede al localizador de tiendas; en la app, simplemente ábrela en tu teléfono.
Ambas opciones suelen usar tu ubicación actual (si das permiso) para mostrarte los Walmarts más cercanos, junto con su distancia, dirección y horario. También puedes buscar ingresando un código postal o una ciudad y estado/provincia si prefieres no compartir tu ubicación.
- 1
ALERTA en Walmart: autoridades de Georgia reportan la búsqueda inmediata de hombre acusado de gran ROBO a tienda
- 2
ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
- 3
LAMENTABLE noticia para inmigrantes: el miedo a las redadas de ICE paraliza la educación de miles de niños en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50