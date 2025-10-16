ALERTA en Walmart: policía reporta dos personas BALEADAS tras fuerte disputa, hay un sospechoso bajo custodia

En un incidente alarmante ocurrido en un Walmart USA de Evergreen Park, Illinois, dos personas fueron heridas por disparos tras una discusión que se salió de control. La policía de Estados Unidos ya ha arrestado a un sospechoso y continúa investigando para esclarecer lo sucedido.

El supuesto agresor fue detenido frente a la tienda.

Disputa violenta en Walmart de Evergreen Park termina con dos heridos por tiroteo

El altercado ocurrió en la tienda Walmart USA ubicada en Evergreen Park, cuando una fuerte discusión entre dos individuos desembocó en el uso de armas de fuego. Testigos afirman que la situación se salió de control en cuestión de minutos, resultando en que dos personas recibieran impactos de bala.

Un joven de 23 años resultó herido por un disparo en la pierna, mientras que una mujer de 70 años que se encontraba cerca recibió un impacto en el pie.

Las autoridades respondieron rápidamente al llamado de emergencia y trasladaron a los heridos a un hospital cercano para que recibieran atención médica urgente.

Autoridades detienen a sospechoso mientras investigan incidente

Tras el incidente, la policía arrestó a un sospechoso vinculado al tiroteo. Los oficiales mantienen al individuo bajo custodia mientras recaban testimonios y evidencias para determinar las causas exactas de la disputa. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de garantizar la seguridad en la comunidad y evitar que situaciones similares se repitan.

