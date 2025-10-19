- Hoy:
Segundo pago de CTS 2025: ¿Cuándo los trabajadores recibirán el beneficio económico?
El pago del segundo de la CTS 2025 se realizará en noviembre y AQUÍ podrás conocer cuándo inicia el depósito. Más detalles en la nota.
Todos los años, las empresas realizan los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) a los trabajadores que están en la planilla de las empresas privadas. Este beneficio económico busca brindarle a los trabajadores un respaldo financiero en caso de cese laboral.
Sin embargo, gracias a la Ley 32322 se habilita a los ciudadanos acceder al retiro total de su dinero. La medida comenzó este 2025 y ha sido muy bien recibida por los trabajadores, quienes suelen acceder a su dinero para cubrir gastos personales y familiares.
¿Cuándo depositan la CTS este 2025?
De acuerdo a la información brindada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, queda menos de un mes para que sábado 15 de noviembre, último día para que las empresas depositen este pago a los trabajadores del sector formal.
El pago de la CTS debe ser entregado hasta el 15 de noviembre.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indica que el empleador debe depositar este beneficio de manera semestral, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre, pero si este día es inhábil, el pago se puede realizar el día siguiente.
¿Hasta cuándo se puede sacar la CTS?
Actualmente, los ciudadanos pueden retirar la totalidad de su CTS, pero deben saber que solo podrán realizar es acción hasta el 31 de diciembre del 2026. Para hacer este proceso, solo tienes que realizar una transferencia de su cuenta de Compensación por Tiempo de Servicio y transferir el dinero a otra cuenta bancaría común.
