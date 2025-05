¿No te pagaron la CTS? Esto es lo que puedes hacer para reclamar el depósito HOY

¿Tu empresa no realizó el pago de la CTS? La Compensación por Tiempo de Servicio es un pago importante que los trabajadores reciben dos veces al año por parte de sus empleadores. No obstante, es necesario tener en cuenta qué es lo que se debe hacer cuando la normativa no se cumple.

Como se sabe, el pasado jueves 15 de mayo se terminó el plazo para la entrega de la CTS, por lo que si eres trabajador del sector privado y todavía no has recibido este abono en tu cuenta bancaria, entonces el centro laboral al que perteneces, está incurriendo en una grave falta que podrás reclamar.

¿Cuál es la multa por no pagar la CTS?

• Pequeñas empresas: de 0.45 a 4.50 UIT, entre 2,408 y 24,075 soles.

• Medianas y grandes empresas: desde 1.57 hasta 26.12 UIT, es decir, entre 8,400 y 139,742 soles.

¿Qué dice la nueva aprobación sobre retiro de CTS?

La ley recientemente anunciada, permite retirar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2026. Luego de ese plazo, el acceso será solo parcial. Además, en casos de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, se podrá retirar el dinero en su totalidad.