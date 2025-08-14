Feliz aniversario, Arequipa: celebra los 485 años de fundación con las mejores frases este 15 de agosto

Arequipa está de fiesta este viernes 15 de agosto, ya que celebrará sus 485 años de fundación española con una interesante agenda llena de actividades culturales, artísticas, artesanales, deportivos y más. Así que si eres oriundo de la Ciudad Blanca o simplemente quieres unirte al festejo, no dudes en revisar el listado de frases y mensajes que tenemos para ti.

¿Cuándo es el aniversario de Arequipa?

El aniversario de Arequipa se celebra cada 15 de agosto, fecha en la que se conmemora su fundación española en el año 1540. La ciudad fue fundada por el capitán español Garcí Manuel de Carbajal, bajo orden de Francisco Pizarro, con el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción del Valle de Arequipa.

¿Cuántos años cumple Arequipa 2025?

En 2025, la Ciudad Blanca cumple 485 años. El aniversario no solo recuerda la llegada de los españoles y el establecimiento formal de la ciudad, sino también la fusión cultural que dio forma a su identidad única. Arequipa ha sido reconocida por su arquitectura colonial hecha en sillar, sus iglesias y casonas históricas, así como por su gastronomía, considerada una de las más ricas del Perú.

El 15 de agosto es un día de gran significado para los arequipeños.

Frases para celebrar el aniversario de Arequipa 2025

¡Arequipa, 485 años de historia y grandeza!

La Ciudad Blanca brilla más que nunca en su aniversario.

485 años de tradición, cultura y orgullo arequipeño.

Arequipa: tierra de volcanes, gente valiente y corazón noble.

¡Feliz aniversario, Arequipa querida!

La Perla del Sur celebra su historia y su futuro.

Orgullosamente arequipeño, orgullosamente de la tierra del Misti.

Arequipa es amor, es fuerza y es tradición.

¡Que viva Arequipa hoy, mañana y siempre!

485 años de ser el corazón del sur del Perú.

Fundada en 1540, Arequipa sigue siendo un ejemplo de belleza y fuerza.

De la Villa Hermosa a la Ciudad Blanca, Arequipa nunca pierde su esencia.

Garcí Manuel de Carbajal la fundó, y nosotros la engrandecemos.

Desde 1540, Arequipa escribe su propia historia.

Tierra bendita al pie del Misti.

Ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y de nuestros corazones.

485 años de una historia que sigue inspirando.

Arequipa, orgullo de su gente y admiración del mundo.

Ciudad noble, leal y valiente.

Arequipa, testigo del paso de los siglos y guardiana de su cultura.

¡Hoy se viste de blanco la ciudad para celebrar!

Música, color y tradición en cada rincón arequipeño.

El aniversario más bonito se vive en Arequipa.

Agosto es sinónimo de fiesta en la Ciudad Blanca.

¡Que empiece la serenata al Misti y a su gente!

Arequipa en fiesta: tradición que une generaciones.

Celebrar Arequipa es celebrar la vida.

Los balcones, las calles y el cielo se llenan de alegría.

¡La fiesta es nuestra y de todos los que aman Arequipa!

Nada como agosto en la tierra del sillar.

En cada piedra de sillar late el corazón arequipeño.

Mi ciudad, mi orgullo, mi hogar: Arequipa.

Crecí bajo tu cielo azul y tu volcán guardián.

Arequipa es más que un lugar, es un sentimiento.

Tus paisajes y tu gente son mi mayor tesoro.

El que conoce Arequipa, nunca la olvida.

Arequipa no solo se visita, se vive y se siente.

Orgulloso de llamarte mi tierra.

Eres historia, presente y futuro.

La belleza de Arequipa está en su alma y en su gente.

Arequipa 485 ¡Feliz aniversario, Ciudad Blanca!

485 años de historia y amor por Arequipa.

Arequipa, donde el cielo es tan azul como su gente es noble.

Hoy el Misti sonríe porque su ciudad está de fiesta.

De Arequipa para el mundo, con orgullo.

No hay fiesta más bonita que la de mi tierra.

Feliz Aniversario Arequipa 485 años de grandeza.

En cada rincón, una historia que contar.

Arequipa es tradición, sabor y belleza.

¡Brindemos por 485 años más de la Ciudad Blanca!

Conciertos por el aniversario de Arequipa 2025

Conoce cuáles son los conciertos que se realizarán por el aniversario de Arequipa 2025. Se destaca la Serenata que se llevará a cabo este 14 de agosto, en diversos escenarios de la ciudad:

Jardín de la Cerveza (Feria Internacional de Arequipa)

Artistas : Beéle, Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro.

: Beéle, Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro. Entradas : VIP S/ 380 · Familiar S/ 250 · General S/ 100.

: VIP S/ 380 · Familiar S/ 250 · General S/ 100. Organizado por una empresa privada, con venta en Teleticket.

Vibra Arena

Artistas : La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, La Gran Orquesta Internacional, Mauricio Mesones, Isabel Enríquez con orquesta.

: La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, La Gran Orquesta Internacional, Mauricio Mesones, Isabel Enríquez con orquesta. Ingreso: Gratis.

Estadio Juan Velasco Alvarado

Artistas : Son del Duke, Los Caribeños de Guadalupe, Papillón, Walther Lozada & Orquesta, Dina Páucar.

: Son del Duke, Los Caribeños de Guadalupe, Papillón, Walther Lozada & Orquesta, Dina Páucar. Entradas : Zona Arequipa S/ 112.30 · Zona Caribeña S/ 79.10 · General S/ 35.20.

: Zona Arequipa S/ 112.30 · Zona Caribeña S/ 79.10 · General S/ 35.20. Animación a cargo de Leysi Suárez.

Explanada "Encantos de Arequipa"

Artistas : Edson Morales; Ever Soncco y su agrupación Russkaya; Yarita Lizeth Yanarico; Cliver y su Grupo Corali; Haydeé Raymundo; Chinito del Ande; Los Pukas del Perú; Los Puntos del Amor; Jean Paul Santamaría; Agrupación Turbulencia.

: Edson Morales; Ever Soncco y su agrupación Russkaya; Yarita Lizeth Yanarico; Cliver y su Grupo Corali; Haydeé Raymundo; Chinito del Ande; Los Pukas del Perú; Los Puntos del Amor; Jean Paul Santamaría; Agrupación Turbulencia. Horario desde las 12:00 p.m.

Av. La Marina

Artistas : Los Gonzales; Malabares (rock); Moisés Vega; Choconga; Rosita Vento; Tuna San Agustín; Agua Bella.

: Los Gonzales; Malabares (rock); Moisés Vega; Choconga; Rosita Vento; Tuna San Agustín; Agua Bella. Ingreso libre, a partir de las 6:00 p.m.

Explanada Devolea

Artistas : Chechito; Yheison "Pumita" Sabor y Color; Isaura de Los Andes; Agrupación Samy del Perú; Pablito Solís; X Dinero; Melody "La Chica Rap" (animadora).

: Chechito; Yheison "Pumita" Sabor y Color; Isaura de Los Andes; Agrupación Samy del Perú; Pablito Solís; X Dinero; Melody "La Chica Rap" (animadora). Incluye un festival gastronómico.

Ingreso libre (desde las 12:30 p.m. hasta las 3:00 p.m.).

El aniversario de Arequipa se celebrará con diversos conciertos.

Qatar Disco Club

Artistas : La Gran Orquesta Internacional; Suu Rabanal y Orquesta.

: La Gran Orquesta Internacional; Suu Rabanal y Orquesta. Entradas desde S/ 20.

Complejo Deportivo Alto Selva Alegre

Artistas: Armonía 10 (Piura) y La Única Tropical.

Explanada Condesuyos