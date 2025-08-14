Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional 2025

El próximo Simulacro Nacional 2025 está a la vuelta de la esquina en Perú. Según lo dispuesto por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), esta actividad se desarrollará la tarde del viernes 15 de agosto bajo el lema "Por un país preparado", con el propósito de fortalecer las respuestas frente a peligros que pueden provocar desastres.

¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional 2025?

Antes que nada, el segundo Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el viernes 15 de agosto y, según indicó Catherine Palacios, subdirectora de Preparación del Indeci, esta fecha coincide con los "18 años del sismo con epicentro en Pisco". "Esta es una importante oportunidad para reflexionar sobre la importancia de estar preparados en un país que es altamente sísmico", añadió la funcionaria en Canal N.

¿A qué hora es el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025?

Este Simulacro Nacional iniciará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y está orientado a evaluar los protocolos de evacuación frente a múltiples escenarios peligrosos, como sismos, tsunamis, deslizamientos e inundaciones en todo el país. Las alarmas sonarán para señalar el comienzo de la actividad.

"A partir de las 3 de la tarde van a sonar las sirenas, van a escucharse los megáfonos y todos los medios que permitan avisar que el simulacro ha comenzado. En todo el territorio nacional, vamos a estar practicando la respuesta ante sismos, incendios, lluvias entre otros peligros asociados", explicó Palacios.

Además de convocar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Cuerpos Generales de Bomberos, los centros de salud y las instituciones educativas, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó también al sector privado y a la población a participar en la actividad.

¿Por qué son importantes los simulacros?

Los simulacros representan acciones prácticas ante una situación de emergencia. En estas actividades se moviliza al personal y, además de fortalecer las capacidades de respuesta por posibles desastres, permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los planes de Gestión Reactiva, Continuidad Operativa, así como los procedimientos de los involucrados.