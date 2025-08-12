Temblor en Perú hoy | Fuerte se sintió este martes 12 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

La noche del martes 12 de agosto de 2025 sorprendió al Perú con un sismo de regular intensidad. Exactamente a las 7:54 p. m. (hora local), ciudadanos fueron testigos de un nuevo movimiento telúrico.

El epicentro fue en Chimbote, Santa - Ancash, con una intensidad de 5.5 en la escala de richter y con 43 kilómetros de profundidad.

Informe de IGP sobre sismo en Perú.

Tras el sismo, la Marina de Guerra del Perú, mediante la cuenta de Hidrografía, confirmó que el movimiento no representa ningún riesgo de tsunami en litoral nacional.

¿Qué acciones tomar previo a cualquier sismo?

Detecta cada uno de los lugares seguros y estructuras resistentes donde puedas protegerte.

Prepara con anticipación una mochila con artículos esenciales para emergencias.

Participa activamente en los simulacros sísmicos organizados en tu comunidad.

Instruye y capacita a los niños del hogar cómo actuar ante un sismo y cuáles son las medidas básicas de seguridad.

Consulta con un profesional en ingeniería para reforzar la estructura de tu vivienda

¿Qué hacer luego de un sismo?