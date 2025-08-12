- Hoy:
Temblor en Perú hoy | Fuerte se sintió este martes 12 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?
Un sismo de magnitud 5.5 sacudió el Perú la noche del martes 12 de agosto de 2025, a las 7:54 p. m. (hora local), sorprendiendo a muchos ciudadanos.
La noche del martes 12 de agosto de 2025 sorprendió al Perú con un sismo de regular intensidad. Exactamente a las 7:54 p. m. (hora local), ciudadanos fueron testigos de un nuevo movimiento telúrico.
PUEDES VER: IGP confirma terremoto de 8 grados en la costa del Perú y detalla zonas afectadas: "Lima, Ica..."
El epicentro fue en Chimbote, Santa - Ancash, con una intensidad de 5.5 en la escala de richter y con 43 kilómetros de profundidad.Informe de IGP sobre sismo en Perú.
Tras el sismo, la Marina de Guerra del Perú, mediante la cuenta de Hidrografía, confirmó que el movimiento no representa ningún riesgo de tsunami en litoral nacional.
¿Qué acciones tomar previo a cualquier sismo?
- Detecta cada uno de los lugares seguros y estructuras resistentes donde puedas protegerte.
- Prepara con anticipación una mochila con artículos esenciales para emergencias.
- Participa activamente en los simulacros sísmicos organizados en tu comunidad.
- Instruye y capacita a los niños del hogar cómo actuar ante un sismo y cuáles son las medidas básicas de seguridad.
- Consulta con un profesional en ingeniería para reforzar la estructura de tu vivienda
¿Qué hacer luego de un sismo?
- Revisa con atención si hay escapes de gas que puedan generar incendios o explosiones.
- Comunícate con los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
- Ofrece ayuda a personas heridas o en situación vulnerable.
- Mantente alerta ante posibles réplicas y aléjate de construcciones dañadas.
- En el caso de que estés en zona costera, retírate del área hasta que se descarte por completo el riesgo de un tsunami.
