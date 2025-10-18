Motociclistas serán sancionados por no usar chaleco y casco: ¿Desde cuándo y dónde aplica?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde noviembre, los conductores de motociclistas que no usen chalecos distintivos o cascos con las especificaciones técnicas, serán sancionados.

MTC: ¿Desde cuándo serán sancionados los motociclistas?

Los conductores y acompañante deberán usar el chaleco distintivo desde el 17 de noviembre. La medida busca que los motociclistas puedan ser identificados de manera rápida. Recordemos que, este tipo de vehículos son los más utilizados para delinquir.

Las infracciones sobre el uso de chalecos en motociclista se sancionan mediante el código G.68, por no portar la indumentaria, y G. 69, impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco. En ambos casos, la multa asciende a 428 soles (8UIT), lo cual implica una acumulación de 20 puntos récord del conductor.

MTC: ¿Dónde aplica la medida de usar chalecos y cascos?

Se debe tener en cuenta que el uso de chalecos con la placa y casos con especificaciones solo serán aplicados en los lugares que hasta el 18 de abril del 2025 fueron declarados en estado de emergencia por orden interno, según indicó el MTC.

Recordemos que, esta medida se dio por orden interno y fue de carácter excepcional, ya que la seguridad ciudadana se ven gravemente comprometidas. En más de una oportunidad, el gremio de motociclistas se ha mostrado en contra de esta medida.