Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán Hoy lunes 20 de octubre. Juegan Alianza Lima y Universitario por la Liga 1. Además, hay fecha en las Ligas Europeas.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 20 de octubre.
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 20 de octubre. | Composición de Líbero
El fútbol no se detiene. Hoy lunes 20 de octubre viviremos emocionantes partidos. Por el Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario recibirá a Ayacucho FC y Alianza Lima visitará a Huancayo. Además, hay fecha en las principales ligas en Europa, como la Premier, Serie A y LaLiga.

Universitario se enfrenta a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025

HorariosPartidosCanales
13:15Sport Huancayo vs. Alianza LimaL1 MAX
18:00Sport Boys vs MelgarGOLPERU
20:15Universitario vs. Ayacucho FCGOLPERU

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00West Ham vs. BrentfordESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Deportivo Alavés vs. ValenciaESPN 3, Bet 365 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Cremonese vs. UdineseDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Deportivo Riestra vs. InstitutoBet365 y TNT Sports Argentina
17:00Tigre vs. Barracas CentralTyC Sports y Disney Plus
19:15Atlético Tucumán vs. San LorenzoTyC Sports y Bet 365

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
09:50Al Adalah vs Al Orubah
10:00Al Anwar vs. Al Faysaly
12:00Al Ula vs. Al Diriyah

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Juventude vs. BragantinoBet365, Zapping y Fanatiz
17:30Vasco da Gama vs. FluminenseBet365 y Zapping
19:30Santos vs. VitóriaBet365 y SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00La Equidad vs. TolimaWin+ Futbol
20:10Ind. Medellín vs. Ind. Santa FeWin+ Futbol

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Guadalupe vs. Sporting San JoseBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00El Nacional vs. Dep. CuencaZapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
14:00Racing Montevideo vs. JuventudBet365, GOL TV y Disney Plus
17:00Plaza Colonia vs. Liverpool M.Bet365, GOL TV y Disney Plus

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Colombia y Ecuador.

