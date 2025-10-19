- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de octubre: programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se realizarán Hoy lunes 20 de octubre. Juegan Alianza Lima y Universitario por la Liga 1. Además, hay fecha en las Ligas Europeas.
El fútbol no se detiene. Hoy lunes 20 de octubre viviremos emocionantes partidos. Por el Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario recibirá a Ayacucho FC y Alianza Lima visitará a Huancayo. Además, hay fecha en las principales ligas en Europa, como la Premier, Serie A y LaLiga.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:15
|Sport Huancayo vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|18:00
|Sport Boys vs Melgar
|GOLPERU
|20:15
|Universitario vs. Ayacucho FC
|GOLPERU
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|West Ham vs. Brentford
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Deportivo Alavés vs. Valencia
|ESPN 3, Bet 365 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Cremonese vs. Udinese
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Deportivo Riestra vs. Instituto
|Bet365 y TNT Sports Argentina
|17:00
|Tigre vs. Barracas Central
|TyC Sports y Disney Plus
|19:15
|Atlético Tucumán vs. San Lorenzo
|TyC Sports y Bet 365
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:50
|Al Adalah vs Al Orubah
|10:00
|Al Anwar vs. Al Faysaly
|12:00
|Al Ula vs. Al Diriyah
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Juventude vs. Bragantino
|Bet365, Zapping y Fanatiz
|17:30
|Vasco da Gama vs. Fluminense
|Bet365 y Zapping
|19:30
|Santos vs. Vitória
|Bet365 y SporTV
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|La Equidad vs. Tolima
|Win+ Futbol
|20:10
|Ind. Medellín vs. Ind. Santa Fe
|Win+ Futbol
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Guadalupe vs. Sporting San Jose
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|El Nacional vs. Dep. Cuenca
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Racing Montevideo vs. Juventud
|Bet365, GOL TV y Disney Plus
|17:00
|Plaza Colonia vs. Liverpool M.
|Bet365, GOL TV y Disney Plus
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Colombia y Ecuador.
