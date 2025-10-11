River Plate vs Sarmiento EN VIVO por la Liga Profesional 2025: horario, pronóstico y dónde ver

River Plate buscará reencontrarse con un triunfo en la Liga Profesional 2025 ante Sarmiento en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El choque quedó pactado para disputarse este domingo 12 de octubre a partir de las 17:15 horas locales de Perú o las 19:15 horas de Argentina. Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto por TNT Sports, ESPN y Disney Plus Premium.

Antesala del partido River Plate vs Sarmiento por la Liga Profesional

River Plate sale a ganar en casa tras caer frente a Rosario Central. El equipo dirigido por el 'Muñeco' Gallardo urge de volver a la victoria en la liga argentina, ya que si se observa su reciente historial, apenas logró ganar uno de cinco partidos.

Para este duelo por fecha FIFA, una noticia preocupa en 'La Banda', toda vez que no podrán contar con un buen número de jugadores, dentro de los que se encuentran Rivero, Acuña, Montiel, Quintero, Castaño y Galarza por convocatoria. Aún así, se espera el prometedor regreso de Maxi Salas y Sebastián Driussi tras superar una sentida lesión.

En la actualidad, el 'Millonario' marcha en la cuarta posición del Grupo B de la Liga Profesional y está a 5 puntos del líder, Deportivo Riestra, por lo que la victoria es una obligación si no quieren tomar distancia de sus rivales directos.

En la vereda de al frente, Sarmiento perdió por la mínima diferencia contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, resultado que lo alejó totalmente de la cima de su grupo. Bajo este escenario, el 'Verdolaga' viene luchando por salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y apunta a dar el golpe de visita para quedarse con los tres puntos.

¿Cuándo juega River Plate vs Sarmiento?

Según la programación River Plate vs Sarmiento medirán fuerzas este domingo 12 de octubre por la décimo segunda fecha de la Liga Profesional Argentina 2025 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

¿A qué hora juega River Plate vs Sarmiento?

El choque entre las escuadras de River Plate vs Sarmiento se jugará a partir de las 17:15 horas de Perú o las 19:15 horas de Argentina, válido por la jornada 12 de la Liga Profesional. Consulta la guía de horarios en los demás países.

México: 16:15 horas

Perú: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Bolivia: 18:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Chile: 18.15 horas

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Paraguay: 19:15 horas

¿Dónde ver River Plate vs Sarmiento EN VIVO?

El minuto a minuto del duelo que sostendrán River Plate vs Sarmiento EN VIVO y EN DIRECTO llegará a tus pantallas en exclusiva por la señal de TNT Sports para territorio argentino. Además, puedes disfrutar la transmisión en algunos países de Sudamérica vía ESPN y la plataforma Disney Plus Premium.

Argentina: Max Argentina, TNT Sports Argentina

Bolivia: Disney Plus Premium, TyC Sports Internacional, ESPN

Brasil: Disney Plus Premium Brasil

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: Disney Plus Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney Plus Premium Sur

Paraguay: TyC Sports Internacional, ESPN

Perú: Disney Plus Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional, ESPN

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: Disney Plus Premium Sur, inter, TyC Sports Internacional

River Plate vs Sarmiento: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, River Plate es favorito a quedarse con la victoria sobre Sarmiento correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Casas de Apuestas River Plate Empate Sarmiento Betsson 1.39 4.35 8.60 Betano 1.44 4.60 8.75 Bet365 1.39 4.10 9.50 1XBET 1.41 4.30 7.95 Coolbet 1.46 4.05 8.05

River Plate vs Sarmiento: posibles formaciones

River Plate : Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales.

River Plate: últimos 5 partidos

Rosario Central 2-1 River Plate

Racing Club 0-1 River Plate

River Plate 1-2 Deportivo Riestra

Palmeiras 3-1 River Plate

Atlético Tucumán 2-0 River Plate

Sarmiento: últimos 5 partidos

Sarmiento 0-1 Gimnasia

Talleres Córdoba 1-0 Sarmiento

Barracas Central 0-1 Sarmiento

Sarmiento 2-0 Aldosivi

Deportivo Riestra 3-0 Sarmiento

¿Dónde jugarán River Plate vs Sarmiento?

El Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina será el principal escenario para el enfrentamiento entre River Plate vs Sarmiento por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Este recinto deportivo puede recibir a 85.018 hinchas.