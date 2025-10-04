¿A qué hora juega River Plate vs Rosario Central, canal y dónde ver el partido EN VIVO?

Ambos clubes se enfrentan este domingo 5 de octubre como parte de la nueva fecha de la Liga Profesional Clausura 2025. El importante duelo que se juega en el Gigante de Arroyito, el Millonario buscará conquistar la victoria para seguir sumando en la tabla anual del torneo argentino.

Posible alineación de Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

Posible alineación de River Plate

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

¿A qué hora juega River Plate vs. Rosario Centra?

Revisa los horarios en diferentes países para ver en vivo el partido entre River Plate vs. Rosario Central como parte de la Liga Profesional Clausura en la fecha 11 para seguir sumando en la tabla general.

México: 18:15 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19:15 horas

Venezuela y Bolivia: 20:15 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20:15 horas

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21:15 horas

River Plate vuelve al Gigante de Arroyito ante Rosario Central.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central EN VIVO?

El duelo del fútbol argentino por la Liga Profesional entre River Plate vs. Rosario Central se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium en toda Latinoamérica. Asimismo, se puede seguir la cobertura en vivo a través de Libero.pe