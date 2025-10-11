La selección peruana tiene un gran universo de jugadores jóvenes que vienen destacando en el extranjero. Mientras algunos futbolistas hacen goles y son figuras en Europa, hay otros que hacen lo mismo pero en Sudamérica. Es por eso que, desde Argentina, Marcos Rivas, futbolista de nacionalidad argentina, paraguaya y peruana, anotó un golazo a un grande de la CONMEBOL.

Marcos Rivas, jugador de nacionalidad peruana y argentina, le anotó dos goles a River Plate

Marcos Rivas disputó el encuentro entre Tigres y River Plate por la Sexta Juvenil de Argentina. En ese partido, el delantero logró anotar dos goles que le dieron el empate a su club (2-2).

Video: Tigres

Cabe destacar que el jugador tiene actualmente 17 años (2008) y su posición es extremo por derecha y delantero centro. A pesar de destacar en las categorías inferiores de Tigres, no cuenta con un contrato firmado.

Pero esta situación podría cambiar luego de anotarle un doblete a uno de los clubes más grandes del país argentino, River Plate, que además tiene una de las mejores canteras.

Además, se puede considerar una variante para la selección peruana Sub-20, dejando en claro que también podría ser tomado en cuenta por Argentina y Paraguay, debido a su ascendencia y nacionalidad.

Este gran acontecimiento significa que Perú tiene buenos jugadores juveniles que esperan ser llamados y considerados para competir en las categorías menores de la selección peruana y luego en la mayor.

Marcos Rivas fue convocado a la selección peruana Sub-17

Marcos Rivas fue seleccionado en 2025 para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-17, donde fue titular en 3 ocasiones hasta su eliminación. En ese momento, jugó contra Colombia, Argentina y Paraguay.

Por otro lado, también fue considerado para jugar partidos amistosos de la misma categoría y participó en 6 encuentros contra Bolivia, Uruguay y Colombia.