Marcos Rivas, jugador de nacionalidad peruana y argentina, le anotó doblete a River Plate
Marcos Rivas, delantero centro, viene destacando en Tigres y le marcó dos golazos a River Plate, acaparando todas las miradas en el estadio. ¿Lo llamará Perú o lo convencerá Argentina?
La selección peruana tiene un gran universo de jugadores jóvenes que vienen destacando en el extranjero. Mientras algunos futbolistas hacen goles y son figuras en Europa, hay otros que hacen lo mismo pero en Sudamérica. Es por eso que, desde Argentina, Marcos Rivas, futbolista de nacionalidad argentina, paraguaya y peruana, anotó un golazo a un grande de la CONMEBOL.
Marcos Rivas, jugador de nacionalidad peruana y argentina, le anotó dos goles a River Plate
Marcos Rivas disputó el encuentro entre Tigres y River Plate por la Sexta Juvenil de Argentina. En ese partido, el delantero logró anotar dos goles que le dieron el empate a su club (2-2).
Video: Tigres
Cabe destacar que el jugador tiene actualmente 17 años (2008) y su posición es extremo por derecha y delantero centro. A pesar de destacar en las categorías inferiores de Tigres, no cuenta con un contrato firmado.
Pero esta situación podría cambiar luego de anotarle un doblete a uno de los clubes más grandes del país argentino, River Plate, que además tiene una de las mejores canteras.
Además, se puede considerar una variante para la selección peruana Sub-20, dejando en claro que también podría ser tomado en cuenta por Argentina y Paraguay, debido a su ascendencia y nacionalidad.
Este gran acontecimiento significa que Perú tiene buenos jugadores juveniles que esperan ser llamados y considerados para competir en las categorías menores de la selección peruana y luego en la mayor.
Marcos Rivas fue convocado a la selección peruana Sub-17
Marcos Rivas fue seleccionado en 2025 para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-17, donde fue titular en 3 ocasiones hasta su eliminación. En ese momento, jugó contra Colombia, Argentina y Paraguay.
Por otro lado, también fue considerado para jugar partidos amistosos de la misma categoría y participó en 6 encuentros contra Bolivia, Uruguay y Colombia.