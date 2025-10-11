- Hoy:
Jesús Castillo se sinceró sobre la selección de Barreto con sorpresivo comentario: "Somos…"
El futbolista Jesús Castillo no dudó en pronunciarse sobre la selección peruana luego del partido ante Chile en el amistoso internacional.
La selección peruana de Manuel Barreto tuvo su primer examen al enfrentar a su similar de Chile en un partido amistoso por fecha FIFA, dejando como resultado una derrota para la Blanquirroja. Luego del compromiso desarrollado en Santiago, Jesús Castillo se pronunció ante los medios de comunicación.
El futbolista de Universitario de Deportes se refirió al ‘Clásico del Pacífico’ que no pudo terminar como esperaban, pues no supieron mantener la ventaja y terminaron cayendo 2-1. Al respecto, el volante crema resaltó el trabajo que viene haciendo este nuevo plantel con rostros nuevos.
¿Qué dijo Jesús Castillo tras la derrota de Perú ante Chile?
“Creo que se viene bien, somos gente joven, gente que quiere aprender, que tiene ganas también, que quiere la gloria y creo que vamos a dar todo por el Perú y hoy se notó”, dijo Jesús Castillo en declaraciones para Radio Ovación luego del partido frente a ‘La Roja’ que contó en el banquillo con Sebastián Miranda como entrenador.
En esa línea, explicó sobre el aporte que le da a la nueva selección peruana que presentó una lista importante de jugadores jóvenes o con poca experiencia en el combinado nacional, quienes lucharán por un puesto.
“Como todos los partidos, apoyar dentro de lo posible donde me toque, hoy me tocó de interior. Mi función es apoyar en el medio campo, ayudar a los compañeros en ataque, en defensa pero creo que lo hicimos bien. Hicimos un buen partido, tuvimos nuestras ocasiones, pero lamentablemente perdimos el partido”, agregó el ex jugador de Sporting Cristal.
¿En cuánto está cotizado Jesús Castillo?
De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Universitario de Deportes, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado actual de 700 mil €.
