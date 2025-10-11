La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en un duelo amistoso por la penúltima fecha FIFA de este 2025. Sin embargo, en medio de este gran enfrentamiento entre países, se distinguió entre los espectadores a una leyenda del fútbol mundial y exjugador de la selección de Holanda: estamos hablando de Ruud Van Nistelrooy.

Rudd Van Nistelrooy estuvo presente en el Perú vs Chile

La presencia del delantero en la derrota de Perú vs Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida se debe a una visita inesperada a uno de sus grandes amigos, Cristian Ogalde, propietario del club Magallanes del ascenso chileno.

Es por eso que también fue captado viendo el partido entre Magallanes vs Santiago Morning en el Estadio Municipal San Bernardo.

Video: TNT Sports

Los medios de Chile, incluido TNT Sports, no dudaron en buscar las declaraciones de Van Nistelrooy para que explicara su presencia en el partido entre Perú y Chile, y posteriormente en la segunda división de Chile.

"Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Tenía muchas ganas de conocer su club, su ciudad y también disfrutar del Mundial Sub-20", afirmó el exjugador del Real Madrid y Manchester United.

Si bien no llegó a Chile para presenciar directamente el Perú vs. Chile, sino para asistir al Mundial Sub-20 organizado en territorio chileno, su sola presencia motiva a la renovada selección peruana que inicia un largo proceso de recambio generacional de la mano de Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana.