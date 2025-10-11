0

Van Nistelrooy estuvo en la derrota de Perú vs Chile y dejó una frase inesperada: "Vengo a..."

La renovada selección peruana tuvo el privilegio de contar con la presencia de una leyenda del fútbol mundial durante el duelo ante Chile. Se trata de Ruud Van Nistelrooy, quien fue testigo del gol anotado por César Inga.

Luis Blancas
Rudd Van Nistelrooy estuvo presente en el Perú vs Chile
Rudd Van Nistelrooy estuvo presente en el Perú vs Chile | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en un duelo amistoso por la penúltima fecha FIFA de este 2025. Sin embargo, en medio de este gran enfrentamiento entre países, se distinguió entre los espectadores a una leyenda del fútbol mundial y exjugador de la selección de Holanda: estamos hablando de Ruud Van Nistelrooy.

Mientras Chávez hizo su debut en la selección peruana, Robertson sufrió una mala noticia en Australia

PUEDES VER: Mientras Chávez hizo su debut en la selección peruana, Robertson la pasa mal en Australia

Rudd Van Nistelrooy estuvo presente en el Perú vs Chile

La presencia del delantero en la derrota de Perú vs Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida se debe a una visita inesperada a uno de sus grandes amigos, Cristian Ogalde, propietario del club Magallanes del ascenso chileno.

Es por eso que también fue captado viendo el partido entre Magallanes vs Santiago Morning en el Estadio Municipal San Bernardo.

Video: TNT Sports

Los medios de Chile, incluido TNT Sports, no dudaron en buscar las declaraciones de Van Nistelrooy para que explicara su presencia en el partido entre Perú y Chile, y posteriormente en la segunda división de Chile.

"Es mi primera vez en Chile. Vine a visitar a un gran amigo, Cristian Ogalde, a quien conozco hace más de 25 años. Tenía muchas ganas de conocer su club, su ciudad y también disfrutar del Mundial Sub-20", afirmó el exjugador del Real Madrid y Manchester United.

Si bien no llegó a Chile para presenciar directamente el Perú vs. Chile, sino para asistir al Mundial Sub-20 organizado en territorio chileno, su sola presencia motiva a la renovada selección peruana que inicia un largo proceso de recambio generacional de la mano de Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima busca dar el batacazo firmando a futbolista internacional para 2026: "Delantero..."

  2. Mr. Peet destacó a ex Olimpia que está cerca de firmar por Alianza Lima: "Nivel internacional"

  3. Paco Bazán arremete con fuerte calificativo a Diego Enríquez tras debut en la selección: "Era un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano