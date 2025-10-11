- Hoy:
Carlos Galván lanzó fuerte mensaje sobre Maxloren Castro tras debut ante Chile: "Tiene que..."
El exfutbolista Carlos Galván se pronunció sobre el juego de Maxloren Castro, quien debutó con la selección peruana y dejó firme mensaje.
Las selecciones de Perú y Chile se enfrentaron en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, dejando con una derrota a la Blanquirroja. El partido amistoso por fecha FIFA disputado en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, marcó el debut de algunos jugadores jóvenes, como fue el caso de Maxloren Castro.
PUEDES VER: Pedro García lanza una fuerte comparación entre César Inga y Marcos López: "Nunca le vi..."
Al respecto, el exfutbolista Carlos Galván no dudó en pronunciarse sobre el desempeño del atacante de Sporting Cristal que tuvo participación en varias jugadas de la Bicolor ante 'La Roja'. El ex zaguero de Universitario de Deportes dejó un contundente mensaje durante el análisis del compromiso.
Carlos Galván y su mensaje sobre Maxloren Castro
“A mí Maxloren Castro me parece muy livianito todavía para estar en la selección (físicamente). Lo sacan muy fácil con el cuerpo, es un jugador que tiene que trabajar, si no trabaja su físico va a estar más complicado porque la velocidad no la va a perder”, indicó a los demás conductores de A Presión.
(Video: A Presión)
Próximo partido de la selección peruana en 2025
Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.
